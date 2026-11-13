C'è un Gallo che è tornato a cantare, e il Modena ha tutta l'intenzione di seguirne il ritmo. Il ritorno al gol di Andrea Belotti, dopo il lunghissimo stop a causa dell'infortunio con la maglia del Cagliari, è stato un manifesto delle sue intenzioni: una rovesciata spettacolare, un gesto tecnico che ha raccontato meglio di tante parole la voglia di lasciarsi alle spalle le difficoltà e tornare protagonista. Da quella prodezza è nata una continuità impressionante, che sembra aver riportato l'attaccante ai suoi tempi migliori: sette reti in otto presenze, realizzate in appena 375 minuti di gioco. Una media realizzativa straordinaria, impreziosita dalla doppietta contro il Cesena, che conferma quanto il Gallo possa incidere ed essere di gran lunga fuori posto in questa categoria. Non soltanto per i gol, ma per la capacità di trasformare ogni pallone in un'occasione e ogni partita in una possibile svolta. Per il Modena, Belotti è già molto più di un rinforzo: è un attaccante che fa la differenza e un punto di riferimento attorno al quale costruire le ambizioni.

L'effetto Gallo: il Braglia si accende

Una missione chiamata Serie A

Il Modena non gioca in Serie A dalla stagione 2003-04, ma oggi può tornare a guardare in alto con ambizione. Dopo undici giornate è secondo in classifica con 23 punti, alle spalle del Palermo, primo a quota 27, e davanti all'Ascoli, terzo con 20. L'arrivo dell'ex capitano del Torino ha acceso entusiasmo e aspettative, restituendo alla piazza la sensazione di poter inseguire qualcosa di importante. Il suo carisma, del resto, non si misura soltanto davanti alla porta: emerge nei movimenti, nella partecipazione alla manovra e soprattutto nei gesti da leader. Come dopo la vittoria contro il Verona, quando ha accompagnato Chichizola sotto la curva, guidando la squadra nel saluto ai tifosi. Un'immagine che racconta il peso che il Gallo sta assumendo all'interno del gruppo: non è arrivato a Modena soltanto per segnare, ma per trascinare.A 32 anni, dopo aver vissuto tante battaglie, aver lasciato un pezzo di cuore a Torino ed essersi ripreso dal grave infortunio di Cagliari, Belotti ha trovato a Modena una nuova sfida. La sua carriera gli ha già regalato palcoscenici importanti, ma questa esperienza ha il sapore di una missione: rimettersi al centro di un progetto, diventare il riferimento di una squadra e accompagnarla verso un traguardo che manca da oltre vent'anni. Il Gallo porta in dote gol, esperienza e personalità; il Modena gli offre una piazza ambiziosa e la possibilità di scrivere una nuova pagina della propria storia. La strada è ancora lunga, ma con un Belotti così la Serie A può smettere di essere soltanto un sogno.