Cinquant'anni dopo l'ultimo tricolore, il ricordo di quell'impresa resta vivo e lucido. È un messaggio d’orgoglio quello lanciato oggi da Claudio Sala. Ospite al Torino Store di corso Agnelli per un meet & greet con i tifosi, lo storico capitano dello scudetto 1975-76 ha parlato a cuore aperto del legame indissolubile tra la piazza granata e la sua tradizione.

La lezione di Claudio Sala al Torino di oggi: “Ricordatevi la storia di questa maglia”

“La memoria rimane intatta. Questa memoria sarebbe utile a quelli che ora giocano nel Toro”, ha esordito l'ex granata. “Sono passati cinquant'anni dallo scudetto che abbiamo conquistato. Il Toro ha un passato incredibile, che non ha nessuna squadra, nemmeno la Juventus. È per questo che la gente ama il Toro: la fede lega ancora i tifosi alla squadra”. Nel corso dell'incontro, tra autografi e foto ricordo, il "Poeta del gol" si è poi lasciato andare anche alla nostalgia, rievocando la ferita sportiva della stagione 1976-77. “Il rammarico è non essere riusciti a centrare il secondo scudetto consecutivo, perso per un solo punto sotto la Juventus – ha spiegato Sala –. Quella è stata la nostra rovina. Avremmo raggiunto Inter, Milan e Juventus, le uniche squadre che fino ad allora erano riuscite a farlo”. Un'epoca d'oro in cui la Mole dominava il calcio italiano: “In quel periodo era un testa a testa continuo tra Juve e Torino, c'eravamo solo noi”.