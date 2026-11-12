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Italia - Portogallo U20

DUNAJSKA STREDA, SLOVAKIA - JUNE 22: Headcoach Carmine Nunziata of U21 Italy reacts on the sideline during the UEFA European Under-21 Championship 2025 Quarter-Final match between Germany and Italy at DAC Arena on June 22, 2025 in Dunajska Streda, Slovakia. (Photo by Christian Hofer/Getty Images)

È una bella Italia U20 quella del CT Carmine Nunziata. Gli azzurrini vincono e convincono contro il Portogallo, non proprio l'ultimo degli avversari se si parla di qualità dei giovani. Nella serata piovosa dell'Euganeo, con un campo inzuppato di acqua, gli azzurrini giocano un'ottima gara, fatta di qualità e intraprendenza. Difensivamente molto solida, più volte i padroni di casa si sono ritrovati a pungere i lusitani con l'arma del contropiede. Il gol decisivo arriva già nella prima frazione ed è una vera e propria perla di Emanuele Rao. Scuola Napoli, ma ora in prestito al Pisa in Serie B, l'ex Bari disegna una parabola impressionante a giro che non lascia scampo a Ribeiro. Un gol che per certi versi e con termini puramente nostalgici ricordano molto le perle di Alessandro Del Piero o del più recente Lorenzo Insigne. Ma si tratta sempre di un ragazzo di vent'anni e che ha davanti tutto un percorso di crescita da seguire e rispettare. Nel secondo tempo la truppa di Nunziata controlla, senza soffrire particolarmente se non per un paio di situazioni dove è stato attento Siviero. Nessun minutaggio per Conzato.

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