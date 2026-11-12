Un anno fa ai margini, ora capocannoniere del campionato Primavera 1. Il destino di Filippo Conzato in granata è cambiato drasticamente da una stagione all'altra. Non che l'italo-brasiliano non si fosse messo in mostra nelle categoria inferiori, aveva fatto molto bene nel campionato 2024-2025 in Under 18, ma poi il salto in Primavera era stato più complicato del previsto. Conzato non solo non era riuscito a rendersi indispensabile ma era addirittura finito nelle retrovie, impiegato da fuoriquota in Under 18 piuttosto che in Under 20. Non c'era alchimia, e anche la mentalità non era la stessa che oggi si vede in campo. Poi c'è stata un'inversione di rotta decisa, e da lì è cambiato tutto.

La parabola di Conzato: a gennaio di un anno fa la rincorsa a testa bassa, ora è indispensabile

Conzato, che numeri: capocannoniere con una media gol che in granata è stata superata solo due volte in vent'anni

Un anno fa, dopo la crisi della prima parte di campionato, Baldini decide di cambiare assetto e passare al 4-3-3. Una scelta nata anche per valorizzare un parco esterni di livello. C'è Sandrucci, c'è Bonacina e prende spazio anche Conzato, che dalla sua ha la duttilità: viene impiegato tanto a sinistra quanto a destra, e ritagli di minuti si trasformano nel tempo in un impiego consistente e costante nella parte terminale di stagione. Si chiude l'annata, Conzato torna a Vicenza, dove il Toro lo aveva prelevato due anni prima con la formula del prestito biennale. A quel punto la palla passa a Ludergnani, che in sede di mercato decide di puntare ancora su Conzato e si risiede al tavolo delle trattative con il Vicenza concordando un altro prestito, questa volta annuale, con opzione per l'acquisto a titolo definitivo. Baldini riaccoglie quindi il suo esterno al Robaldo e da lì inizia un capitolo nuovo. Si riparte dalle certezze maturate nella seconda parte dello scorso campionato e dalla consapevolezza di poter alzare ancora l'asticella. Conzato è da subito il riferimento sulla corsia destra nel 4-3-3 granata e a suon di prestazioni blinda il suo slot. Personalità, passo e capacità di sfruttarlo sono le doti più evidenti guardando a tutti i novanta minuti di ogni partita. Poi si aggiungono l'uno contro uno e la tecnica individuale. Conzato cerca sempre il tiro, da più posizioni e con più formule, sfrutta i palloni sporchi per andare a rete e si inventa anche magie dalla distanza o in percussione. Così ritrova il feeling con il gol, ciò che gli era mancato in Primavera un anno fa (appena 1 rete in 19 presenze) ma non in Under 18 (7 le reti all'attivo). E i numeri parlano.In bianco nella prima giornata, Conzato ha inanellato una serie di 7 gol in altrettante partite. Non ha segnato poi nel derby della Mole, ma è tornato tra i marcatori contro il Parma nell'ultima di campionato. In totale sono 8 le reti siglate nelle prime 10 giornate, una media di 0.8 a partita. Un rendimento di assoluto vertice, tanto che Conzato a oggi non solo è il miglior marcatore in granata ma è anche capocannoniere del campionato Primavera 1 insieme a Cristian Carrara, classe 2008 dell'Inter. Guardiamo ora al passato, perché Conzato con questo ritmo ha la possibilità di togliersi qualche bella soddisfazione. Il primo obiettivo è raggiungere la doppia cifra, solo Gabellini negli ultimi otto anni ci è riuscito con il Toro. La prima punta granata è stato il miglior marcatore in rosa negli ultimi due anni con 14 gol all'attivo nel 2025-2026 e 12 nel 2024-2025. Conzato è ben indirizzato per raggiungerlo, considerando anche che in entrambe le annate Gabellini a novembre aveva segnato esattamente la metà dei gol dell'italo-brasiliano, 4. Facendo della costanza un'arma e mantenendo la media di 0.8 gol a partita Conzato potrebbe guardare anche più in là. Vorrebbe dire viaggiare sulla media tenuta da Mattia Aramu, 17 gol nella stagione 2013-2014 (0,74 di media con 23 gare all'attivo) e da Karlo Butic, 20 gol nella stagione 2017-2018 (0.69 di media con 29 gare all'attivo). Asticella altissima, che non sarà semplice mantenere con le insidie di un'intera stagione. Solo due granata negli ultimi vent'anni hanno fatto registrare una media gol a partita superiore a 0.8: Gianmario Comi, 0.86 nella stagione 2010-2011 e Vincenzo Millico, 1.09 a partita in un'annata da 24 gol e da capocannoniere del campionato Primavera.