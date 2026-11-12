Non va oltre ad un pareggio a reti bianche la Guinea Equatoriale nella terza giornata delle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Un pareggio che non smuove la classifica e che lascia la questione secondo posto del Gruppo E pressoché invariata. Un punto che fa più guardare il bicchiere mezzo vuoto rispetto a quello pieno per la formazione equatoguineana per l'andamento del match. La squadra guidata dal ct italiano Vincenzo Alberto Annese si è resa infatti più pericolosa nel corso della gara e ha mantenuto maggiormente il possesso della palla, con ben il 65%. La Guinea Equatoriale ha creato ben 3 grandi occasioni, non riuscendo però a convertirle in gol. Anche i dati sui tiri parlano chiaro: 18 le conclusioni effettuate dalla squadra di Annese, di cui 8 nello specchio della porta. A livello difensivo, Saul Coco e compagni hanno retto bene, concedendo però 7 tiri, dei quali uno solo verso la porta. Ma il risultato lascia comunque un po' di amaro in bocca per una Guinea Equatoriale che ha pagato la poca freddezza e lucidità davanti alla porta avversaria.

Continua l'inamovibilità di Coco: 90' in campo e missione porta inviolata completata

Un lato positivo emerge dalla sfida contro lo Zimbabwe: la retroguardia guidata da Coco ha permesso di non subire gol, limitando l'iniziativa offensiva avversaria. Il giocatore nato a Lanzarote ha vestito i panni del faro difensivo e ha aiutato la squadra e i compagni, venendo molto coinvolto. Emblematico il dato sui palloni toccati e sui passaggi riusciti. Coco ha partecipato alla manovra equatoguineana ed è infatti terzo della sua nazionale per passaggi completati, 53. Un'altra testimonianza della centralità del numero 23 granata nella Guinea Equatoriale è rappresentata dal secondo posto tra i suoi compagni in quanto a palloni toccati. Ma la vittoria non è arrivata e ora fra quattro giorni ci sarà la rivincita: nel ritorno contro lo Zimbabwe l'obiettivo sarà centrare i 3 punti per avvicinarsi alla qualificazione.