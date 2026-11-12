Il fatturato tiene, ma l'utile arretra. Così possiamo riassumere i dati relativi al bilancio dei primi nove mesi del 2026 di RCS MediaGroup, il gruppo editoriale controllato da Urbano Cairo, presidente del Torino Fc.

Tra gennaio e settembre la società ha registrato ricavi consolidati per 583,6 milioni di euro, contro i 583 milioni dello stesso periodo del 2025. Il risultato netto ha invece seguito una direzione diversa, passando da 31,6 a 28,4 milioni, con una flessione di circa il 10%. Il gruppo, editore del Corriere della Sera e della Gazzetta dello Sport, conferma quindi la capacità di mantenere stabile il proprio volume d'affari, ma deve fare i conti con una redditività più contenuta. A pesare sui risultati è soprattutto il calo dei margini operativi, legato in larga parte al venir meno di un contributo che aveva sostenuto i conti nel corso dell'anno precedente: quello del contributo sugli acquisti di carta.

Utile in calo, pesa l’assenza del contributo sulla carta

La flessione si riflette soprattutto sull'EBITDA, che nei primi nove mesi del 2026 si è attestato a 86,2 milioni di euro, contro i 91,8 milioni dello stesso periodo del 2025 (-6,1%). A pesare è principalmente il venir meno del contributo sugli acquisti di carta, che aveva sostenuto i conti dell'anno precedente. In calo anche il risultato operativo, passato da 52,6 a 46,3 milioni.

Sul fronte dei ricavi, la situazione più difficile riguarda l'area editoriale e diffusionale, scesa del 3,5% a 226 milioni. A incidere sono soprattutto le minori entrate dalle opere collaterali, le vendite librarie in Spagna e la diffusione delle copie cartacee. Gli abbonamenti digitali hanno attenuato la perdita, senza riuscire a compensarla del tutto. Leggero arretramento anche per la raccolta pubblicitaria, che ha raggiunto 225,4 milioni (-0,8%). Continua però a crescere il peso dei mezzi online, capaci di generare 96,2 milioni, circa il 43% della raccolta complessiva. A sostenere il bilancio hanno contribuito invece i ricavi diversi, saliti dell'8,8% a 132,2 milioni, soprattutto grazie agli eventi sportivi. Prosegue infine la crescita del digitale nel suo complesso, con ricavi pari a 157,6 milioni, il 27% del fatturato totale, rispetto ai 152,2 milioni del 2025.

Lo sport sostiene i ricavi e migliora la posizione finanziaria

Lo sport rappresenta una delle note positive del bilancio. Il comparto Pubblicità e Sport ha raggiunto 217 milioni di euro di ricavi, in crescita rispetto ai 210 milioni registrati nei primi nove mesi del 2025. L'EBITDA è rimasto invece pressoché stabile, passando da 42,2 a 41,7 milioni.

Nel periodo RCS ha portato avanti il proprio calendario di manifestazioni, con appuntamenti come il Giro d'Italia, la Milano-Sanremo, la Strade Bianche, la Tirreno-Adriatico e la Milano Marathon, oltre al Giro d'Italia Women, al Giro Next Gen e all'UAE Tour. Il miglioramento dei ricavi si accompagna a una situazione finanziaria più solida rispetto alla fine dello scorso anno. Al 30 settembre la posizione finanziaria netta è positiva per 32,7 milioni di euro, più del doppio rispetto ai 16 milioni registrati al 31 dicembre 2025.

Il risultato è stato raggiunto nonostante la distribuzione di dividendi per circa 36,4 milioni a maggio: la gestione operativa ha generato risorse per 72 milioni, in parte assorbite da investimenti tecnici e oneri non ricorrenti per complessivi 19 milioni. Considerando anche i debiti finanziari per leasing previsti dal principio IFRS 16, l'indebitamento finanziario netto complessivo resta negativo per 70,9 milioni, ma risulta in miglioramento rispetto ai 101,3 milioni di fine 2025. Per l'intero esercizio RCS prevede di mantenere margini EBITDA fortemente positivi, seppur in moderata flessione rispetto al 2025, e di proseguire nella generazione di cassa dalla gestione operativa. Sulle prospettive continuano tuttavia a pesare le incognite legate ai conflitti internazionali, all'andamento del quadro macroeconomico e alle politiche commerciali.