L'edizione odierna di Tuttosport tratta di un interesse di mercato del Torino. Il club granata ha messo il mirino su Edoardo Biondini, centrocampista non ancora diciottenne di proprietà dell'Empoli. Ma il talento è nei radar di Petrachi da diverso tempo, come riporta il quotidiano sportivo torinese: "Gianluca Petrachi in realtà non lo ha scoperto solamente in questi mesi in cui il mediano è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in B, ma lo sta seguendo da tempo, tanto che aveva provato a portarlo in granata già a fine estate, ma la trattativa con l'Empoli non era poi andata in porto. La fumata bianca era sfumata proprio nelle ultime ore della finestra estiva di mercato". Il Toro lo segue ancora con attenzione e l'operazione potrebbe tornare in voga nel mercato di gennaio, con l'idea del Toro che sarebbe quella di lasciarlo nel caso in prestito nella squadra toscana fino a fine stagione: "Riuscire a chiudere la trattativa con l'Empoli a gennaio, permetterebbe però ai granata di anticipare la concorrenza ed è per questo che Petrachi cercherà di prendere Biondini, ma molto dipenderà dal budget che Cairo metterà a disposizione del ds." - scrive il giornale, che aggiunge - "A gennaio potrebbero non bastare i 4-5 milioni che sarebbero serviti in estate, anche perché nel frattempo Biondini ha prolungato il proprio contratto con l'Empoli fino al 2029 (il precedente contratto aveva come data di scadenza quella del 30 giugno 2027): ora la valutazione del giocatore si aggira intorno agli 8 milioni".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.