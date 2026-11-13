La sosta porta subito una brutta notizia in casa Torino. Rafik Belghali è costretto a interrompere il proprio percorso con la nazionale algerina a causa di un problema al ginocchio. Il laterale granata è stato liberato dal ritiro e non prenderà parte alle due sfide contro il Togo, in calendario il 14 e il 17 novembre. A comunicarlo è stata la stessa federazione algerina attraverso il proprio account ufficiale su X: il giocatore ha accusato dolori che non gli hanno permesso di allenarsi regolarmente. Adesso il pensiero torna inevitabilmente al Torino, dove si attendono aggiornamenti sulle condizioni del classe 2002. La speranza è che si tratti soltanto di un inconveniente momentaneo, perché la sua assenza rischierebbe di pesare parecchio.

Fasce povere, nuovi problemi: Belghali era una certezza

Il tempismo è particolarmente sfortunato. Belghali era stato finora una delle sorprese più positive del Torino, tanto da diventare. Sulla destra aveva trovato spazio e soprattutto rendimento, dando a Ignazio Abate una risposta che altri esterni non erano riusciti a garantire con la stessa regolarità. Ecco perché il problema al ginocchio preoccupa: la coperta sulle corsie è già corta e il tecnico non può permettersi di perdere un'altra pedina. Prima di pensare al rientro, bisognerà capire quanto sia serio il problema.