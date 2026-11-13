Se durante la scorsa pausa per le nazionali, la sua partenza per raggiungere i compagni elvetici, aveva restituito al Toro un giocatore rigenerato, il suo soggiorno tra le fila rossocrociate durante questa sosta può essere anche un pericolo per i granata. Era il 21 ottobre quando gli esami a cui si è sottoposto Ricardo Rodriguez hanno riportato una lesione tendinea di basso grado ai muscoli flessori della coscia sinistra. E così il difensore ex Milan è andato incontro a un periodo ai box e a una diagnosi sul suo possibile rientro nello scacchiere granata che indicava il post-sosta di novembre come data più plausibile. Ma il centrale nato a Zurigo, nella fase conclusiva del recupero ha ricevuto la convocazione della nazionale elvetica, rispondendo presente e stasera va verso una maglia da titolare nella sfida contro la Slovenia di Nations League, la prima di due in programma. E sorge allora una riflessione sul numero 13 del Toro.

Il rischio ricaduta inquieta il Toro: Rodriguez è una pedina essenziale

Anche la scorsa volta il difensore svizzero voleva sfruttare il periodo in nazionale per rimettersi in forma e trovare la condizione. La differenza è che in quel caso era reduce da un periodo da svincolato e non da un vero e proprio problema fisico. Proprio per il suo status di imprescindibilità agli occhi del ct elvetico Yakin, Rodriguez può essere utilizzato senza troppe precauzioni dal tecnico, che vuole raggiungere già oggi l'obiettivo promozione diretta in League A. Ma il nativo di Zurigo ha collezionato 0 minuti da quel 21 ottobre e il suo recupero sebbene apparentemente completato potrebbe nascondere la possibilità di usare i piedi di piombo nel fargli ritrovare minutaggio. Perderlo di nuovo per una ricaduta significherebbe per il Torino dover fare a meno di un elemento con tanta esperienza, preso proprio per trasferirla ai compagni. Inoltre, nel nuovo sistema camaleontico studiato da Abate nell'ultimo periodo, l'ex Wolfsburg costituisce una pedina molto utile in termini tattici: nel 4-4-2 del tecnico granata, facendolo già in nazionale, Rodriguez può scalare terzino sinistro, dando la possibilità all'allenatore campano di poter modificare a piacimento l'assetto dei suoi nel corso dei suoi match, variando tra una retroguardia a 3 e appunto quella a 4. Il Toro quindi incrocia le dita e spera che il suo numero 13 torni in forma dall'esperienza in Nations League.