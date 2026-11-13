Un weekend con pochi impegni, rispetto al solito, per il settore giovanile maschile. Il programma, infatti, prevede un turno di riposo per il biennio dei giovanissimi che torneranno a giocare settimana prossima. A scendere in campo, invece, ci saranno i colleghi più grandi di Under 18 e Under 17, che al contrario settimana scorsa hanno riposato. Ci si dà il cambio ma il risultato è sempre lo stesso due formazioni granata da seguire. Vediamo allora nel dettaglio quali sono gli appuntamenti, e quando e dove giocheranno.

Under 18, Bologna per rientrare nella lotta playoff

In seguito ad aver dato continuità di risultati dopo il derby, andando a vincere 0-2 a Lecce, l'Under 18 di Vegliato si è vista stoppata per la richiesta della Fiorentina di rimandare la gara a data di destinarsi. Ma questa settimana si torna a giocare e l'obiettivo è il medesimo recuperare punti per poter sognare una zona playoff. I granata si dirigeranno a Bologna per l'undicesima giornata di campionato. I rossoblù arrivano da una brutta sconfitta contro il Genoa, ma in classifica sono a +10, con una partita in più, dal Toro. Servirà dunque una prestazione di alto livello per mostrare a tutti che i granata possono stare nelle zone alte della classifica.

Bologna-Torino, domenica 15 novembre 2026, ore 15:00, c.s. "Calvina" (BO)

Under 17, al Robaldo servono punti importanti per togliersi dall'ultimo posto

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 20: Laurin Benaj in action during the Under 17 match between Torino U17 and Pisa U17 at centro sportivo Robaldo on September 20, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Alberto Girardi via Toro News)

Dopo un inizio di stagione disastroso i ragazzi di Ledesma hanno provato a farsi perdonare con una prova d'orgoglio nel derby in cui sono stati ripresi solo negli ultimi minuti. Ora però, dopo anche una settimana di stop, è ora di ritornare coi piedi per terra e far vedere che la stracittadina non era un'eccezione alla regola. Domenica al Robaldo i torelli affronteranno una Carrarese ottava e dovranno fare del loro meglio per far punti e togliersi dalle zone basse della classifica.

Torino-Carrarese, domenica 15 novembre 2026, ore 15:00, c.s. "Robaldo" (TO)