5 ingressi a gara in corso e 1 sola partenza da titolare nelle ultime 6 partite post pausa nazionali di settembre-ottobre. Questo è il bilancio recente di Gvidas Gineitis all'ombra della Mole, con il lituano che non è mai stato in campo per più di 45 minuti con il Toro dalla gara contro la Fiorentina del 5 settembre. Il mercato estivo del Torino, si sa, ha rimescolato le carte e cambiato le gerarchie della mediana granata. Gli arrivi di Fitz-Jim, Mandragora e Braganca hanno rivoluzionato il centrocampo del Toro, ma il classe 2004 è riuscito comunque comunque a collezionare 11 presenze, di cui la 6 dall'inizio. I subentri e il minutaggio limitato al massimo ad un solo tempo sono iniziati da quando i nuovi acquisti degli ultimi giorni di calciomercato hanno iniziato ad inserirsi in pianta stabile nello scacchiere granata. Il problema fisico occorso all'ex Viola durante la gara contro la Monza ha leggermente riaperto le porte al lituano, che è comunque un elemento che Ignazio Abate considera nelle sue rotazioni. Ma lo scenario ora potrebbe cambiare.

Gineitis rischia di scivolare indietro nelle gerarchie e il Celtic è sull'attenti

Mandragora è sulla via del rientro e non appena sarà a disposizione verrà subito rimesso nell'undici titolare del Toro, dato che è un giocatore fondamentale per l'aspetto tattico e tecnico granata. Braganca, nel ruolo di mezzala, sta convincendo dal suo approdo a Torino e il rendimento di Fitz-Jim è in crescita nelle ultime uscite, nelle quali ha trovato 1 gol e 1 assist. La concorrenza è tanta in mediana e Gineitis,, rischia di perdersi nel traffico in mezzo al campo. Se a ciò si aggiunge un interesse immutato del Celtic nei confronti del centrocampista nato a Mazeikiai la situazione diventa ancora più intricata. A fine settembre, durante il periodo con la Lituania durante le scorsa sosta, non aveva chiuso le porte ad un eventuale passaggio alla corte degli scozzesi, definendosi però concentrato sul Toro. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la squadra di Glasgow è intenzionata a proporre nel mercato di gennaio una nuova offerta al club granata e se il lituano non dovesse riuscire a ritagliarsi maggiore spazio ecco che allora potrebbe valutare l'idea di salutare Torino. Il futuro è ancora da scrivere, ma intanto le sue chance verso un maggiore minutaggio rischiano di ridursi ulteriormente.