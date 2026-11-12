Si chiude con uno 0-0 l’amichevole tra Lituania e Suriname, disputata alle 18 a Kaunas. Le due nazionali non sono riuscite a trovare la via del gol: ne è uscita una partita con poche occasioni e senza particolari momenti di pressione da una parte o dall’altra. Il risultato è rimasto invariato fino al triplice fischio, senza grandi sussulti nel corso dei novanta minuti.

Per Gineitis è arrivata una presenza dal primo minuto, con il centrocampista del Torino rimasto in campo per novanta minuti, uscendo solo nel recupero. La sua prova è stata ordinata e attenta, senza episodi di particolare rilievo al di là del cartellino giallo rimediato al 40’. Il granata tornerà in campo il 16 novembre, quando la Lituania affronterà il Liechtenstein alle 18:00 nell’impegno valido per la Nations League. Sarà un incontro importante in termini di classifica, poi sarà tempo di rientrare a disposizione del Toro.