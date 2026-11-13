I ragazzi di Baldini vincono l'amichevole contro la Francia Under 21 per 1-2. Gli azzurri fanno una prova di carattere contro una squadra che non aveva mai perso nei gironi di qualificazione agli Europei. L'Italia da squadra si misura con una delle migliori Nazionali e questa volta ha ragione lei. Dopo lo 0-1 di Camarda, la Francia sorprende con Versini che supera Palmisani con un pallonetto. Ci penserà il capitano Lipani a riportare in vantaggio i suoi.

Il match di Comuzzo

Il match di Cacciamani

Partita sontuosa del difensore del Torino. In una sfida dove l'Italia pressa fortissimo Baldini chiede anche ai due centrali di seguire gli attaccanti transalpini per tutto il campo, l'obiettivo e chiaro non vuole mai farli girare ma tenerli sempre spalle alla porta. Comuzzo risponde presente e fa dei recuperi palla a più di settanta metri dalla porta seguendo dappertutto chi doveva marcare. Nel finale quando esce capitan Lipani la fascia viene consegnata proprio al centrale di proprietà della Fiorentina che l'ha indossata con fierezza negli ultimi minuti di partita.Partita di sacrificio per Cacciamani. Al 2007 del Toro Baldini chiede di lottare per la squadra e aiutare in fase difensava più di Fini dall'altra parte che, invece, si occuperà della spinta. La mossa funziona da quella fascia non passa nessuno. Tutti questi chilometri non lo hanno aiutato nella lucidità sotto porta, però, nel primo tempo Camarda lo serve di tacco con i tempi giusti, Cacciamani accelera si trova davanti al portiere ma defilato con l'attaccante del Milan che chiede palla al centro, il classe 2007 non lo vede e calcia. Si farà perdonare poco più avanti quando dopo una sgasata delle sue mette un cross basso perfetto sempre per Camarda che in spaccata manca la porta per centimetri. Esce dopo un'ora di gioco dopo una prova solida.