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Da luglio a novembre, da Aquilani ad Abate...

L’abbiamo incontrato a Pinzolo, a seguire con attenzione e prendere appunti sugli allenamenti ad Abate. L’abbiamo ritrovato dopo alcuni mesi in aperta protesta nei confronti di una decisione, quella del Sassuolo di esonerare Aquilani, che ancora una volta certifica l’incapacità del calcio italiano di aspettare le idee. Emozionandosi per la sua Lugagnanese, “Cenerentola” del Girone A del campionato di Promozione in Emilia Romagna, mister Paolo Fermi ha raccontato a Toro News il suo parere sulla netta differenza tra gli approcci di Torino e Sassuolo con Abate e Aquilani. E di come questa debba rimanere tale…

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