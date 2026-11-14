l legame tra Gian Piero Ventura e il Torino non si è mai davvero interrotto. L'ex allenatore granata, protagonista di una delle pagine più significative della storia recente del club, è stato più volte accostato a un possibile ritorno in società, anche con un ruolo dirigenziale. Un'ipotesi che nel tempo ha alimentato suggestioni e discussioni tra i tifosi. Intanto, Ventura continua a seguire con attenzione le vicende del Toro e, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha espresso il proprio giudizio sul percorso intrapreso dalla squadra di Ignazio Abate.

Il giudizio sulla squadra

Ventura individua nella vittoria contro l'Udinese il momento della svolta: "Il successo sull'Udinese ha dato un'iniezione di fiducia e convinzione: dopo arrivano le meritate vittorie con Parma e Monza. A quel punto è stato chiaro come il Toro avesse intrapreso un percorso". Anche la sconfitta con il Como, secondo lui, è stata una prestazione positiva, mentre il passo falso con il Lecce ha rappresentato una battuta d'arresto. L'ex tecnico ha poi sottolineato i progressi di alcuni giovani: "Bragança e Fitz-Jim da giovani un po' timidi hanno preso coscienza. Belghali è una piacevole sorpresa, Cacciamani si conferma di prospettiva". Parole di fiducia anche per Abate: "È giovane, farà l'allenatore anche nei prossimi anni. È in una piazza non semplicissima e allenare il Toro non è da tutti: bisogna dargli del tempo e anche lui ha bisogno di tempo".

Uno dei temi centrali è quello relativo all'attacco, con Ventura che non ha dubbi sulla coppia formata da Simeone e Adams: "Al Toro è stata fatta una buona squadra e una coppia come Simeone e Adams in Serie A non ce l'hanno in tanti. La mia opinione è che la strada del Toro dovrà essere quella di vedere insieme questi due attaccanti". Tra i giocatori dai quali si aspetta un contributo maggiore ci sono invece Vlasic, "che non è ancora quello della seconda parte dell'ultimo anno", e Casadei, "potenzialmente un uomo importante, deve dimostrarlo". Positivo anche il giudizio sul reparto arretrato: "Ismajli nell'uno contro uno lascia gli allenatori tranquilli. Coco è più sereno e credo sia merito di Abate".

La fiducia di Ventura nel gruppo è evidente: "Questo Toro è più competitivo rispetto a quello che ha fatto vedere finora: si vede che i ragazzi seguono Ignazio, è un segnale che lascia ben sperare. È un percorso". L'ex allenatore invita quindi a ripartire dal gioco e dalla responsabilità dei calciatori, che devono sentirsi protagonisti della crescita della squadra: "Il Toro ha una qualità che permette di essere coerente sulla traccia del gioco". Un messaggio chiaro: la strada intrapresa può essere quella giusta, ma serviranno continuità e tempo per trasformare i segnali positivi in risultati.