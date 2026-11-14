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Perri

Oggi i riflettori sono puntati su Brasile e Italia. La nazionale verdeoro ha convocato per le sfide di novembre il portiere granata Lucas Perri. L'ex Leeds e Lione cerca la sua prima, storica presenza in campo con la maglia della Selecao, un traguardo che coronerebbe il suo buon inizio di stagione sotto la Mole. Inoltre, in casa granata sorride anche il settore giovanile: il centrocampista della Primavera, Andrea Ballanti, sarà impegnato questo pomeriggio nel secondo appuntamento dell'Italia Under 19 che, dopo la vittoria contro la Romania, affronterà a Fermo l'Ucraina.

TURIN, ITALY - AUGUST 28: Lucas Perri arriving for Torino FC Medical Tests on August 28, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Il Brasile si prepara a scendere in campo alle 11:15 nell’amichevole contro il Giappone. La nazionale asiatica vuole prendersi la rivincita dopo l’eliminazione dal Mondiale per mano della Seleção agli ottavi di finale. Dall’altra parte, Carlo Ancelotti può approfittare della sosta per valutare nuovi profili e ampliare le proprie opzioni in vista dei prossimi impegni. Tra i giocatori sotto osservazione c’è anche Lucas Perri, portiere del Torino, tornato a vestire la maglia della Nazionale dopo la convocazione del 2023. Per l’estremo difensore granata, tuttavia, l’esordio con il Brasile potrebbe essere rimandato. Per la sfida odierna, infatti, il favorito per difendere i pali sembra essere Pedro Morisco, attualmente al Coritiba. Perri dovrebbe quindi partire dalla panchina, in attesa di una possibile occasione nelle prossime uscite della Seleção.

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