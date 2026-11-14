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Corsi di recupero? Pietro Comuzzo

L’ultima stagione in maglia viola sembra ormai un lontano ricordo. Pietro Comuzzo si sta scrollando di dosso le scorie di un’annata molto negativa con la Fiorentina e all’ombra della Mole sta tornando a dimostrarsi un difensore di ottimo livello. La cura Abate sta funzionando alla grande e il classe 2005 si è imposto come uno dei titolari inamovibili.

L’importanza di Comuzzo nello scacchiere granata è dimostrata dai numeri: dieci gare da titolare in undici giornate di Serie A. L’unica partita trascorsa interamente in panchina? A Bologna, ma a causa dell’influenza che ha costretto Abate a rinunciare al suo difensore. A impreziosire i dati c’è anche un gol, messo a referto nella seconda giornata in casa del Sassuolo. Il rendimento, nel primo quarto di stagione, è stato decisamente positivo.

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