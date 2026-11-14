Le corsie esterne rischiano di diventare nuovamente un grattacapo per il Torino. In vista della trasferta contro il Napoli, Abate deve fare i conti con una situazione fisica complicata, tra giocatori ai box e condizioni ancora da valutare. A destare maggiore preoccupazione è soprattutto Belghali, rientrato in anticipo dal ritiro della nazionale algerina a causa di un problema al ginocchio destro. Gli accertamenti chiariranno l'entità del fastidio e i tempi di recupero, ma intanto in casa granata cresce l'attenzione: le alternative sulle fasce potrebbero essere sempre più limitate.

Le condizioni di Belghali

Gli altri esterni

Il laterale ha accusato persistenti dolori al ginocchio destro, conseguenza della contusione rimediata nella sfida contro il Frosinone dello scorso 1° novembre. La federazione algerina ha comunicato che il problema gli impediva di allenarsi, motivo per cui è stato deciso il suo rientro a Torino. Belghali è già tornato in città e in questi giorni si è sottoposto agli accertamenti medici. Al momento non sono ancora stati resi noti una diagnosi definitiva e i tempi di recupero. La situazione merita attenzione anche alla luce dei precedenti del giocatore, che in passato ha già dovuto affrontare diversi problemi alle ginocchia, ma non ci sono elementi per anticipare valutazioni sull'attuale infortunio.Quella di Belghali, però, non è l'unica situazione da monitorare. Fortini è alle prese con la pubalgia e il suo rientro è atteso dopo la sosta per le nazionali. Abate spera di poter contare su di lui, ma le opzioni sulle corsie restano comunque limitate. Oltre a Cacciamani, che ormai è un punto fermo, le principali alternative sono Aboukhlal, rimasto al Filadelfia e Patterson, impegnato con la sua Scozia: il primo non ha ancora trovato continuità di rendimento e nell'unica gara da titolare, quella a Frosinone, ha lasciato a desiderare. Mentre il secondo è stato impiegato prevalentemente a gara in corso. In vista della sfida con il Napoli, in programma sabato 21 novembre, il recupero di Belghali potrebbe quindi rivelarsi particolarmente importante per gli equilibri del Torino.