Un ingresso sul finale di gara, quasi come un contentino per toccare quota 149 presenze con la maglia della Svizzera. Questo è il "magro" bottino di Ricardo Rodriguez. Il difensore granata, rientrato sotto la Mole a parametro zero e dopo la conclusione del contratto con il Betis, ha comunque risposto presente alla chiamata del commissario tecnico elvetico Murat Yakin. Il giocatore non ha trovato molto spazio con il Torino, basti solo pensare che le sue presenze sono ridotte a Roma (scampoli di gara) e la vittoria contro l'Udinese. Ma Rodriguez resta un elemento imprescindibile per gli elvetici, se non altro per l'enorme esperienza che si porta. Il suo ingresso da "Fast and Furious" non è passato inosservato, ma in Svizzera hanno storto e non poco il naso.

Un ingresso necessario?

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 14: Ricardo Rodríguez of Torino FC during the Serie A match between Torino FC and AS Roma at Stadio Olimpico Grande Torino on September 14, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

“No, questo non mi importa”. Yakin ha giustificato la scelta dicendo che Britschgi aveva un problema e che per Rodriguez contava ritrovare il campo, una dichiarazione che ha però convinto molto poco. Un ingresso che non ha influito in alcun modo sull'economia di una partita terminata 0-0. Grazie al punto conquistato, infatti, gli svizzeri si assicurano l’ascesa nella massima divisione della competizione europea. Restano però tanti gli interrogativi su questo ingresso di Rodirguez. In ottica Torino è sicuramente un buon segnale, vuol dire che il giocatore a breve ritroverà il campo con la maglia granata. Nel dopopartita però non sono mancate le polemiche: era davvero necessario un trattamento del genere?