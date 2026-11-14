Il Giappone si prende la rivincita sul Brasile, autore dell'eliminazione degli asiatici ai sedicesimi dei Mondiali, in amichevole. Il doppio vantaggio iniziale targato Kubo e Nakamura subisce la rimonta per mano di Vinicius, che sigla la doppietta personale. Tutto sembra indirizzato verso il pareggio, ma Sakamoto al 94' segno il gol vittoria e porta il risultato al pirotecnico 3-2 finale. La Seleçao di Ancelotti stecca così la prima delle due amichevoli di questa sosta.

Perri, solo panchina

Tra i convocati di Carletto c'era anche Lucas Perri, ma il portiere granata ha dovuto osservare dalla panchina la sconfitta contro il Giappone. Il Ct verdeoro ha scelto di schierare Pedro Morisco, rimandando di fatto un possibile esordio di Perri con la maglia del Brasile. La prossima occasione per l'estremo difensore del Toro sarà, dunque, martedì alle 11 contro il Singapore. Arriverà anche il suo momento?