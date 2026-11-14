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Corsi di recupero Andrea Luongo

Andrea Luongo rimarrà squalificato fino al prossimo 7 dicembre. Nessuna partita né con il club né con la nazionale. La reazione al termine del match di Coppa Italia Primavera contro il Bari è costata a carissimo prezzo. Una maxi squalifica che naturalmente macchia l'autunno del giovane centrocampista classe 2008. Un'ingenuità che si doveva risparmiare in una stagione che era iniziata in modo totalmente differente. Un'estate da protagonista inaspettato con la Prima Squadra fino all'esordio tra i professionisti in Coppa Italia tra la metà di agosto e l'inizio di settembre, poi la scelta della società di riportarlo stabilmente in Primavera, quindi la squalifica dopo prestazioni tra luci e ombre con la formazione di Francesco Baldini. Il primo trimestre stagionale di Luongo è stato un'altalena di emozioni. Va ai corsi di recupero? Lui sì, non ci vanno gli attori che hanno gestito la sua crescita in questi mesi perché hanno sbagliato tutto. Molte scelte sono apparse inadeguate e volte a far perdere tempo a uno dei talenti più splendenti del settore giovanile del Torino.

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