Provare a fermare il progresso è un'azione tanto nobile quanto inutile. La storia ce lo insegna: si va avanti, mai indietro. Ci sono però battaglie che vanno combattute perché non tutte le innovazioni sono meritevoli di essere davvero adottate, soprattutto se snaturano l'essenza stessa di ciò a cui sono applicate. Il caso in questione non ha nulla a che vedere con altri ambiti di azione capaci di incidere sulle sorti dell'intera umanità, ma per gli appassionati di sport è comunque un argomento degno di essere affrontato seriamente e non bollato superficialmente come frivolo. Parliamo della sempre più diffusa moda, importata prevalentemente dagli Stati Uniti dove la connessione tra sport ed intrattenimento è sempre stata molto più intrecciata che da noi, di utilizzare intermezzi musicali nell'ambito degli eventi sportivi. A balzare alle cronache in questi giorni è, infatti, una protesta di tifosi della pallavolo (di Modena in particolare) esasperati dall'uso sempre più aggressivo ed eccessivo di stacchetti musicali ad altissimo volume a sottolineare ogni punto segnato durante una partita (e in un match di volley se ne segnano tanti di punti!).

Una protesta giusta perché questa musica sparata "a palla" toglie agli appassionati la gioia di poter esultare per i punti segnati dalla propria squadra del cuore e di commentare con i vicini le azioni appena viste e le gioie o i "dolori" appena provati. Sono convinto che una presa di posizione del genere dovrebbe essere fatta anche dai tifosi del calcio, sport nel quale l'elemento di intrattenimento sta prendendo sempre più il sopravvento sul puro spirito agonistico alterando sempre di più in maniera subdola le liturgie laiche dei tifosi che da più di cent'anni scandiscono con cori e urla dagli spalti i ritmi di una partita di calcio. Tralasciando l'apice, in negativo, raggiunto dai 27 minuti dello show tra primo e secondo tempo nella finale della coppa del mondo svoltasi quest'estate proprio negli USA, non c'è dubbio che ormai anche nelle partite del nostro campionato la musica messa dai dj di turno sia entrata di prepotenza nei momenti salienti di ogni gara: durante il riscaldamento prima della partita, all'entrata in campo delle squadre, dopo ogni gol, durante l'intervallo e pure dopo il triplice fischio finale. Le canzoncine scelte dai dj sono ormai la vera colonna sonora di una partita di pallone soppiantando lentamente quello che da sempre è stato il ruolo dei cori e delle canzoni da stadio. Per una volta andrò controcorrente e dirò che in questo il Torino FC ha saputo fare un saggio ed opportuno passo indietro astenendosi, ultimamente, dal fare partire l'inno e il resto della musica almeno nell'immediato post partita, nei minuti seguenti il triplice fischio dell'arbitro.

Questo recente cambio di rotta ha permesso così ai tifosi della curva Maratona e del resto delle tribune di vivere delle bellissime emozioni al termine delle gare con Udinese e Monza quando la squadra ha festeggiato le vittorie di quelle partite recandosi sotto la curva e saltando e cantando con i propri tifosi in festa che hanno continuato a cantare per un bel pezzo dopo il triplice fischio finale. Un plauso quindi al Torino (sarà merito di Venneri?) per aver avuto la sensibilità di non rovinare uno dei momenti più belli per chi assiste ad un incontro di calcio ed ama tifare con passione dagli spalti. In un calcio che ha venduto l'anima al diavolo del business, sono sotto attacco anche le ultime forme di sano e genuino attaccamento da parte della gente, cioè il tifo con cori e urla. Negli ultimi anni progressivamente abbiamo assistito al tentativo di ostacolare ogni forma di dissenso espresso dai tifosi utilizzando regolamenti sempre più limitanti resi ancora più aspri dall'uso di multe da parte della Lega e del famigerato daspo da parte delle forze di polizia verso chi dagli spalti esprime il proprio malcontento sia verbalmente che con striscioni.

Cito, per fare capire a che punto paradossale siamo arrivati, ad esempio, la multa comminata al Torino dal giudice sportivo dopo un Torino-Atalanta di due stagioni fa per i cori rivolti contro Gasperini (apostrofato dalla Maratona con il classico coro che gli ricordava le sue origini gobbe...): è palese che con la scusa del Fair Play e del politicamente corretto si stia cercando di eliminare il pathos proprio di una partita di calcio di cui hanno sempre fatto parte i vari sfottò, a volte, certo, anche volgari o sopra le righe, a favore di un ambiente "da teatro" o da festa per teenager con contorno di musica e di intrattenimento "finto" che poco ha a che vedere con l'epica del calcio da sempre vissuta come metafora della battaglia e della contrapposizione tra fazioni seppur nel rispetto dei valori sportivi e di valori assoluti quali l'onore, il senso di appartenenza e la fedeltà ai colori (alla "famosa" maglia...) della propria squadra. Depauperando in ogni sua sfaccettatura (compreso il festeggiamento dei gol o la celebrazione finale di una vittoria o comunque di una tributo per una grande prestazione) si picconano gli ultimi aspetti romantici e veraci dello sport e del calcio in particolare. Guardare una partita di calcio allo stadio o una di basket o pallavolo in un palazzetto non può avere la stessa valenza che fruire di questo stesso spettacolo alla TV seduti comodamente sul divano di casa. Esserci sulle gradinate deve trasmettere emozioni uniche create autonomamente dai singoli e dalla capacità di questi singoli di fondersi in una comunità unita e compatta che sostiene la propria squadra nel luogo in cui l'evento si svolge, che sia uno stadio o un palazzetto. Per l'intrattenimento c'è il cinema, il teatro o il wrestling americano, se proprio amiamo le cose d'oltreoceano. Lo sport, il calcio, come lo viviamo in Italia ed in Europa è un'altra cosa: non portateci via anche questo!

ALESSANDRO COSTANTINO - Da tempo opinionista di Toro News, do voce al tifoso della porta accanto che c’è in ognuno di noi. Laureato in Economia, scrivere è sempre stata la mia passione anche se non è mai diventato il mio lavoro. Tifoso del Toro fino al midollo, ottimista ad oltranza, nella vita meglio un tackle di un colpo di tacco. Motto: non è finita finché non è finita.