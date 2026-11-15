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CORSI DI RECUPERO: RAFIK BELGHALI

TURIN, ITALY - OCTOBER 23: Rafik Belghali of Torino FC celebrates a goal during the Serie A match between Torino FC and AC Monza at Stadio Olimpico Grande Torino on October 23, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Rafik Belghali è probabilmente uno dei giocatori su cui ricadevano meno aspettative all'arrivo a Torino. Non un curriculum esaltante, pochi riferimenti legati all'impiego nel campionato in Serie A, le tempistiche lampo dell'innesto a sessione di mercato quasi ultimata. C'erano i presupposti affinché potesse essere un oggetto misterioso, invece non appena è sceso in campo Belghali ha fatto capire di poter fare la differenza. In poco tempo tra assist e gol è diventato il riferimento sulla corsia destra, un giocatore a cui fare affidamento e sui poter contare per dare uno spunto in più in termini di costruzione e affondo offensivo. Fin qui una scommessa vinta da Petrachi.

Rafik Belghali in numeri

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I numeri di Rafik Belghali ne testimoniano la centralità all'interno del progetto di Abate. Impiegato prevalentemente come esterno di centrocampo, l'algerino si è adattato anche a terzino destro anche se il contenimento non è la prima delle sue armi. Sono nove le volte in totale in cui è stato chiamato in causa, sempre da quando è stato disponibile (non vestiva ancora i colori granata nelle prime due di campionato). Sette volte è partito titolare, appena due dalla panchina (all'esordio assoluto poi coronato con l'assist per la vittoria e poi con il Bologna due gare dopo). In complesso sono 598 i minuti giocati, bottino che è destinato ad aumentare perché sulla destra è l'opzione più valida. Con la speranza è che i persistenti dolori al ginocchio accusati dopo la contusione con il Frosinone, tornati a farsi sentire anche durante la sosta con l'Algeria, non siano nulla di grave.