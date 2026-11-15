Più scetticismo che curiosità all'arrivo di Belghali in granata. Il campo però ha raccontato una storia diversa

Irene Nicola
Copertina video Gazzetta tifoso entra in campo in carrozzina per vittoria all'ultimo della sua squadra

Ingresso in campo in carrozzina ed esultanza in faccia per la vittoria all'ultimo (VIDEO)

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

CORSI DI RECUPERO: RAFIK BELGHALI

Torino FC v AC Monza - Serie A 2026/27
TURIN, ITALY - OCTOBER 23: Rafik Belghali of Torino FC celebrates a goal during the Serie A match between Torino FC and AC Monza at Stadio Olimpico Grande Torino on October 23, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Rafik Belghali è probabilmente uno dei giocatori su cui ricadevano meno aspettative all'arrivo a Torino. Non un curriculum esaltante, pochi riferimenti legati all'impiego nel campionato in Serie A, le tempistiche lampo dell'innesto a sessione di mercato quasi ultimata. C'erano i presupposti affinché potesse essere un oggetto misterioso, invece non appena è sceso in campo Belghali ha fatto capire di poter fare la differenza. In poco tempo tra assist e gol è diventato il riferimento sulla corsia destra, un giocatore a cui fare affidamento e sui poter contare per dare uno spunto in più in termini di costruzione e affondo offensivo. Fin qui una scommessa vinta da Petrachi.

PANNELLI SITO (2)

Rafik Belghali in numeri

I numeri di Rafik Belghali ne testimoniano la centralità all'interno del progetto di Abate. Impiegato prevalentemente come esterno di centrocampo, l'algerino si è adattato anche a terzino destro anche se il contenimento non è la prima delle sue armi. Sono nove le volte in totale in cui è stato chiamato in causa, sempre da quando è stato disponibile (non vestiva ancora i colori granata nelle prime due di campionato). Sette volte è partito titolare, appena due dalla panchina (all'esordio assoluto poi coronato con l'assist per la vittoria e poi con il Bologna due gare dopo). In complesso sono 598 i minuti giocati, bottino che è destinato ad aumentare perché sulla destra è l'opzione più valida. Con la speranza è che i persistenti dolori al ginocchio accusati dopo la contusione con il Frosinone, tornati a farsi sentire anche durante la sosta con l'Algeria, non siano nulla di grave.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti