Più scetticismo che curiosità all'arrivo di Belghali in granata. Il campo però ha raccontato una storia diversa
Ingresso in campo in carrozzina ed esultanza in faccia per la vittoria all'ultimo (VIDEO)
CORSI DI RECUPERO: RAFIK BELGHALI
Rafik Belghali è probabilmente uno dei giocatori su cui ricadevano meno aspettative all'arrivo a Torino. Non un curriculum esaltante, pochi riferimenti legati all'impiego nel campionato in Serie A, le tempistiche lampo dell'innesto a sessione di mercato quasi ultimata. C'erano i presupposti affinché potesse essere un oggetto misterioso, invece non appena è sceso in campo Belghali ha fatto capire di poter fare la differenza. In poco tempo tra assist e gol è diventato il riferimento sulla corsia destra, un giocatore a cui fare affidamento e sui poter contare per dare uno spunto in più in termini di costruzione e affondo offensivo. Fin qui una scommessa vinta da Petrachi.
Rafik Belghali in numeriI numeri di Rafik Belghali ne testimoniano la centralità all'interno del progetto di Abate. Impiegato prevalentemente come esterno di centrocampo, l'algerino si è adattato anche a terzino destro anche se il contenimento non è la prima delle sue armi. Sono nove le volte in totale in cui è stato chiamato in causa, sempre da quando è stato disponibile (non vestiva ancora i colori granata nelle prime due di campionato). Sette volte è partito titolare, appena due dalla panchina (all'esordio assoluto poi coronato con l'assist per la vittoria e poi con il Bologna due gare dopo). In complesso sono 598 i minuti giocati, bottino che è destinato ad aumentare perché sulla destra è l'opzione più valida. Con la speranza è che i persistenti dolori al ginocchio accusati dopo la contusione con il Frosinone, tornati a farsi sentire anche durante la sosta con l'Algeria, non siano nulla di grave.
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