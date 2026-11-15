A Ravenna hanno preparato tutto per lui: l'accoglienza da star, il pubblico delle grandi occasioni e persino una vetrina internazionale che porterà il derby romagnolo, in programma oggi alle 17, fino a Times Square. Il protagonista annunciato è Ronaldinho, 46 anni, Pallone d'Oro 2005 e campione del mondo, pronto a tornare in campo con la maglia del Ravenna dopo undici anni dall'ultima partita ufficiale. Ma attenzione a dare per scontato il copione: dall'altra parte c'è il Forlì, che non ha alcuna intenzione di fare da comparsa nella giornata del Gaucho. E tra i biancorossi c'è anche un nome che interessa da vicino il mondo granata: Tommaso Gabellini, attaccante classe 2006 di proprietà del Torino, arrivato in Romagna in prestito fino al giugno 2027.

Il percorso del classe 2006

Gabellini può rovinare la festa

Per il giovane centravanti questa è una di quelle partite che possono lasciare il segno. Dopo aver superato quota cento presenze e realizzato 32 gol con la Primavera granata, Gabellini ha scelto la Serie C per misurarsi finalmente con il calcio dei grandi. Un salto tutt'altro che semplice, come ha raccontato lui stesso a Toro News: meno spazio, più pressione, un livello fisico decisamente superiore. Eppure il percorso sta cominciando a dare i suoi frutti: prima l'assist con il Forlì, poi il primo gol tra i professionisti contro il Guidonia, arrivato appena nove minuti dopo il suo ingresso in campo. Numeri e segnali che raccontano un ragazzo in crescita, chiamato adesso a dimostrare di poter incidere anche nelle occasioni più complicate. La sfida con il Ravenna potrebbe essere un'altra tappa importante, anche se dovesse partire dalla panchina.Dall'altra parte ci sarà un avversario che non ha bisogno di presentazioni, ma nemmeno di essere trattato come un giocatore fuori dal tempo: Ronaldinho torna a calcare un campo ufficiale dopo anni lontano dal calcio professionistico, e la curiosità attorno alla sua condizione è inevitabile. La partita sarà trasmessa negli Stati Uniti da CBS, oltre che in Brasile da RedeTV!, mentre a New York il derby arriverà persino sui maxischermi di Times Square. Una ribalta enorme per il Ravenna e per tutta la Serie C. Ma il calcio, si sa, non segue sempre il copione scritto dagli organizzatori. E allora la domanda è inevitabile: mentre il mondo aspetta una magia di Dinho, che ha tutti i riflettori puntati contro, Gabellini riuscirà a confezionare quella che nessuno si aspetta? Il Toro osserva interessato: per il suo giovane attaccante, rovinare la festa al campione brasiliano in diretta mondiale sarebbe un biglietto da visita niente male.