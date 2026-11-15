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Corsi di recupero: Rodriguez

L'innesto del giocatore di esperienza solitamente è un'arma importante per diversi motivi: prima di tutto porta carisma, trasmette mentalità e può essere un ottimo esempio per i più giovani. Effetto osmosi, cosa che nel mondo del calcio capita spesso. Questo, almeno, era quanto ci si aspettava quando, negli ultimi giorni del mercato estivo, il Torino ufficializzò il ritorno in granata di Ricardo Rodriguez. Un giocatore che aveva lasciato un buon ricordo del suo percorso con la casacca del club e che non richiedeva ambientamenti o altro, conoscendolo già. Questo "welcome back" dell'elvetico però non è stato positivo e qualche dubbio è lecito muoverlo.

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