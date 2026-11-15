Le parole pronunciate da Alieu Njie dal ritiro della nazionale svedese ai microfoni di Sportbladet hanno riaperto vecchie ferite in casa granata. L'attaccante classe 2005 non ha usato giri di parole per liquidare la sua parentesi al Torino, puntando il dito direttamente contro la gestione tecnica della passata stagione. "L'anno scorso c'era un allenatore che non credeva in me, voleva far giocare solo i calciatori più esperti. Non lo reputo un buon allenatore e sono stato davvero contento quando è stato esonerato", ha dichiarato lo svedese riferendosi esplicitamente all'esperienza con Marco Baroni. Uno sfogo duro, accompagnato persino dalla confessione di aver finto uno stato febbrile sotto Natale pur di prolungare la permanenza in famiglia in Svezia, segno evidente di un rapporto umano e professionale ormai logoro.

Njie al veleno: "Felice dell'esonero di Baroni". Ma il Toro ora lo rimpiange

Al di là dei veleni extracampo e di altri comportamenti poco professionali, il vero nodo per il Torino è quello tecnico. Il confronto numerico tra le esperienze in granata e in viola di Njie restituisce infatti una fotografia impietosa per l'ambiente granata: a Firenze, sotto la guida di un altro ex granata Paolo Vanoli (colui che lo ha fatto esordire in Serie A con la maglia del Toro), Njie ha ritrovato fiducia e continuità (175 minuti nelle ultime sette uscite contro i soli 114 totali collezionati con Baroni), segnando già 3 gol e superando l'intero bottino realizzato nella sua esperienza sotto la Mole. Tuttavia, bisogna sottolineare che il classe 2005 nella stagione 2024-2025 è rimasto a lungo ai box per un problema al malleolo tibiale destro.

Il rimpianto Njie: esplode a Firenze con Vanoli ma il Toro non tira più

Un'esplosione che pesa come un macigno sull'attuale reparto offensivo a disposizione di Ignazio Abate. In una Serie A che vede i granata penultimi per numero di conclusioni verso la porta avversaria (meglio soltanto del Parma) e spesso incapaci di superare le difese chiuse negli ultimi trenta metri, la mancanza di un profilo con le caratteristiche di Njie si fa sentire (nonostante non avrebbe avuto vita facile negli schemi di Abate un esterno offensivo come lo svedese). Lo strappo nell'uno contro uno, l'imprevedibilità e l'atletismo del classe 2005 sarebbero state l'arma in più per dare respiro alla spremuta coppia Simeone-Adams, lasciando a Torino l'amaro in bocca per essersi privati troppo presto di uno dei talenti più cristallini in casa granata. Nella prima partita della stagione contro il Milan lo strapotere atletico e tecnico è stato sotto gli occhi di tutti ma questo non ha frenato la società a farlo partire.