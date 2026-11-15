Per quattro lunghi anni, dal 2021 al 2025, Antonio Sanabria ha difeso la maglia granata, vivendo sotto la Mole stagioni altalenanti fatte di gol, sacrificio e un legame importante con il popolo granata. Chiusa nell'estate del 2025 la lunga parentesi con il Torino, l'ex Betis e Roma ha intrapreso un nuovo percorso lontano dal Filadelfia, caratterizzato però da più ombre che luci tra Italia e Sudamerica.

Sanabria, malinconia post-Torino: pochi gol a Cremona e il passaggio in Brasile

Il primo passo dopo l’addio ai colori granata — formalizzato per una cifra intorno ai 2,5 milioni di euro — lo ha portato alla Cremonese. In grigiorosso, sotto la guida di Davide Nicola e dividendo lo spogliatoio con un attaccante d'esperienza come Jamie Vardy, il centravanti paraguaiano cercava un rilancio. L'avventura lombarda nella Serie A 2025/2026 si è però rivelata piuttosto negativa. Utilizzato prevalentemente come alternativa dalla panchina (10 presenze da titolare e 15 da subentrato) e frenato da diversi guai muscolari, Sanabria ha messo a referto 25 presenze complessive per un totale di 940' giocati. Il bottino personale si è fermato a un solo gol, siglato nel 2-0 interno contro il Lecce a dicembre, e un assist servito alla seconda giornata nella vittoria per 3-2 sul Sassuolo.

Dalle notti granata all'ombra di Porto Alegre: la parabola di Tonny Sanabria

A distanza di un anno, nell'estate del 2026, Sanabria ha deciso di attraversare l'oceano per approdare in Brasile, vestendo la maglia dell'Internacional di Porto Alegre. Anche l'impatto con il calcio brasiliano, tuttavia, si sta rivelando complicato. Nel Campeonato Brasileiro Série A il paraguaiano ha finora collezionato appena 4 apparizioni — una sola dal primo minuto contro il Santos e tre spezzoni contro Bahia, Chapecoense e São Paulo — per un totale di 83' senza mai trovare la via della rete o dell'assist. A questi gettoni si aggiungono due presenze in Copa do Brasil (96' complessivi), anch'esse a secco di occasioni. A pesare sul suo rendimento c'è nuovamente la tenuta fisica: a partire da ottobre, un persistente infortunio al polpaccio lo ha costretto a saltare sei giornate consecutive di campionato, rimandando ancora una volta il suo pieno riscatto sul campo.