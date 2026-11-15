Ancora problemi per dei giocatori del Torino. Questa volta si parla del vice-capitano granata, Nikola Vlasic, non convocato da Bilic per l'ultimo match di Nations League contro la Repubblica Ceca. A quanto parrebbe il dieci granata avrebbe avvertito un problema al muscolo posteriore della coscia durante l'allenamento avvenuto sabato 14 novembre. Il trequartista è in tribuna a vedere i compagni poi rientrerà in Italia dove verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio. E' perciò ancora troppo presto sia per capire di cosa si tratta sia per parlare di date. Questo problema, però, si va a sommare con un numero già alto di infortuni all'interno del Torino e Abate spera di poter avere Vlasic a disposizione già per la prossima partita in programma sabato 21 novembre contro il Napoli.