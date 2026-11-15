Passano le settimane e le partite e la Maratona continua a non colorarsi. Il cuore del tifo granata, pur alzando i decibel da inizio stagione, è ancora grigia: nessuno striscione, nessun bandierone, nessun richiamo al granata. L'unico vessillo esposto, al primo anello, è la pezza dei Torino Hooligans. Una situazione che non sta passando inosservata ai giocatori in campo, ai tifosi avversari che arrivano a Torino e a chi guarda le partite in televisione. Ma anche agli stessi tifosi granata che sui social e allo stadio stanno mettendo in discussione la scelta di presentarsi con la curva spoglia.

Curva grigia per contestazione

Pesano anche i dissidi interni?

Tra le principali ragioni di una curva senza bandiere e striscioni ci sarebbe la contestazione alla presidenza Cairo. Comunicata la scelta di rinunciare allo stadio vuoto (iniziativa della passata primavera), i gruppi della Maratona avrebbero deciso di portare avanti l'opposizione alla società evitando di esporre i propri colori e mantenendo la curva grigia. Nelle prime uscite stagionali era stato posizionato al secondo anello uno striscione con la scritta "Vattene" ma, trattandosi di una scritta non autorizzata, aveva portato al pagamento da parte dei tifosi di alcune sanzioni. Da qui la scelta di non esporre nulla, tra lo scetticismo della tifoseria: c'è una minoranza che preferirebbe una scelta più drastica lasciando l'intero stadio vuoto, chi sposa la scelta di non esporre striscioni e chi la critica duramente. Lo scorso mese, in un sondaggio su Toro News, il 78% dei tifosi si era espresso per il ritorno dei colori in Maratona.C'è poi un ulteriore fattore da tenere in considerazione, ormai sempre più evidente dopo. I rapporti tra Ultras Granata e Torino Hooligans sono tesissimi, per usare un eufemismo. E questa "faida" interna alla stessa curva sta tenendo impegnati parecchi uomini che, prima e dopo la partita, sono impegnati a "presidiare" il chiosco di fronte alla curva. L'ingresso e l'uscita dei TH dallo stadio avviene sotto il controllo della Digos e con poliziotti in antisommossa pronti a intervenire per eventuali tafferugli. Questi dissidi si inseriscono in un contesto di uomini fortemente limitati per la Maratona: la pioggia di Daspo della passata stagione ha colpito e non poco gli Ultras. E per allestire la curva servirebbero non pochi uomini, prima e dopo la partita.