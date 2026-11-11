"Ma che cosa è successo a inizio partita in Maratona?". La domanda è ormai ricorrente sui forum e sui social, quei dieci minuti abbondanti all'inizio di Torino-Lecce in cui la curva ha smesso di tifare non sono passati inosservati. E no, non si fa riferimento all'inizio ritardato per i problemi con la linea di porta e la goal line technology. A portare a un clima di surreale silenzio è stato un nuovo e acceso confronto tra Ultras Granata e Torino Hooligans, i due gruppi più caldi della Curva Maratona alle prese con una convivenza non delle più facili. E la situazione non è passata inosservata nemmeno alla squadra in campo.

Nuovi dissidi anche contro il Lecce

I precedenti e le spiegazioni dei Torino Hooligans

Che cosa è successo? A riaccendere le discussioni sarebbe stata ancora una volta l'esposizione della "pezza" TH. Il drappo granata con le iniziali granata, in questa occasione, non è stato sorretto a mano ma apposto direttamente alla balconata del primo anello della curva. Una scelta che non sarebbe affatto piaciuta agli altri gruppi che, da inizio stagione, stanno lasciando la Maratona completamente spoglia: nessuno striscione, nessun drappo colorato, nessuna bandiera. Una delegazione di Ultras Granata è quindi scesa dal secondo al primo anello per un acceso confronto che si è prolungato per diversi minuti ma non ha portato ad alcun cambio di decisione da parte dei Torino Hooligans: quando la curva ha ripreso a cantare, la pezza è stata riposizionata sulla balconata. E non è nemmeno sfociato in scontro aperto, complice la presenza di telecamere e personale della Digos che da bordo campo ha monitorato tutti gli sviluppi.L'episodio non è passato inosservato anche perché non rappresenta un caso isolato. Già nei minuti iniziali della gara contro la Roma si era verificata una situazione analoga. E oggetto del contendere era ancora una volta la pezza TH, in quel caso sorretta a mano e non affissa direttamente alla balconata. L'esposizione del drappo, non autorizzato dalla questura, sta tra l'altro costando al gruppo sanzioni amministrative superiori ai cento euro per ogni partita. Nella fanzine distribuita fuori dallo stadio,, collegandola alla contestazione che da quindici anni portano avanti nei confronti della presidenza Cairo. Così come: "Noi siamo i TH e siamo tornati dove da sempre dobbiamo stare, in Curva Maratona. La casa di ogni vero tifoso granata, un posto che, in quanto tale, non necessita di alcun permesso o autorizzazione per farne parte. Finiscano le chiacchiere e chi deve intendere, intenda".