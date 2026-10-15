È stata ancora una volta la "pezza" dei Torino Hooligans a riportare un po' di colore in una curva grigia, spoglia di striscioni e bandiere. In un avvio di stagione in cui la Maratona ha scelto di rinunciare a colorare il settore - con ogni probabilità per contestazione, ma la scelta non è mai stata spiegata - il drappo TH ha continuato a campeggiare al primo anello. Una scelta che sta costando sanzioni economiche al gruppo (si tratta di uno striscione per cui non è stata richiesta l'autorizzazione alla questura) e che nelle scorse settimane ha portato a frizioni con gli Ultras Granata.

La spiegazione: nonostante le sanzioni

La risposta alle polemiche

E allora perché i Torino Hooligans continuano a esporre la pezza? Lo si può leggere nella fanzine del gruppo, distribuita all'esterno dello stadio (nei pressi di corso Sebastopoli) prima della gara contro l'Udinese: "Chi segue il gruppo fin dagli albori sa bene cosa avevamo scritto nel comunicato sulle multe per il nostro drappo: lo avremmo riesposto solo alle nostre condizioni. Ad oggi la stretta sulle sanzioni è identica, niente è cambiato. E allora, per chi si stesse chiedendo perché quella pezza TH continui a essere tenuta in mano, fiera e cazzuta sui gradoni, la risposta è una sola: memoria, coerenza e rabbia. Non è un'invenzione di ieri, non è una posa da mitomani per avere la gloria del momento. Quella sigla affonda le radici nella storia più pura della curva e continua ad esistere anche per urlare in faccia a Urbano Cairo una verità mai smentita: il Torino non è un'azienda da spolpare o un giocattolo per far quadrare i conti di Rcs".Si arriva quindi a rispondere a chi aveva sollevato dubbi sulla necessità di esporla all'interno di una curva grigia e senza colori: "A chi oggi storce il naso, a chi si lamenta o parla a sproposito vedendo le due lettere esposte mentre il resto della curva appare spoglio dei propri vessilli, ci teniamo a chiarire la realtà dei fatti: la pezza TH non è un semplice marchio di gruppo o un'ostentazione d'appartenenza, ma è essa stessa uno strumento di lotta e di contestazione permanente. È il simbolo di un'opposizione totale che dura da oltre quindici anni. Non fa ombra alla curva, ne difende la dignità; non rompe la compattezza, ma ne ribadisce la ragione originaria". Dopo un lungo excursus su quindici anni di contestazione alla presidenza Cairo, si arriva quindi alle conclusioni: "La pezza TH rappresenta tutto questo, vent'anni di coerenza, cortei, trasferte, striscioni e azioni dirette. È la testimonianza visibile che finché ci sarà questa proprietà senza rispetto per la nostra storia, in curva e fuori ci sarà sempre qualcuno a ricordare che Torino non si piega".