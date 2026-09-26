L'episodio non è sfuggito nella gara contro la Roma: confronto molto acceso tra le due componenti del tifo, da quest'anno riunite nella stessa curva
La Città attende Cairo e il Torino per lo stadio (VIDEO)
C'è un dettaglio che a diversi tifosi non è passato inosservato prima del fischio d'inizio di Torino-Roma, ultima gara casalinga. Nei primi minuti di gara, al primo anello, un gruppetto di tifosi ha litigato animosamente e la situazione è sembrata particolarmente "calda". Il quadro non è fortunatamente degenerato, si è limitato a un acceso diverbio con toni particolarmente accesi. Ma chi erano quei tifosi? Una delegazione di Ultras Granata scesa dal secondo anello per confrontarsi con i Torino Hooligans, da quest'anno posizionati in Maratona.
Il litigio per la "pezza"Oggetto del contendere? La "pezza" granata con la sigla del gruppo: TH. Un drappo che i gruppi organizzati del secondo anello non vorrebbero più veder comparire in curva, in linea con la decisione che quest'anno vede la curva grigia e spoglia. Si sarà notato, da inizio stagione: la Maratona non ha colori né bandiere, sulle grigie balconate dell'Olimpico Grande Torino campeggia unicamente lo striscione "Vattene". L'unica "pezza" che campeggia in curva, sorretta a mano e non affissa, è quella dei Torino Hooligans.
Divergenze tra gruppiDietro al litigio dell'ultima gara contro la Roma ci sarebbe una situazione particolarmente tesa all'interno della curva granata. Non corre buon sangue tra i Torino Hooligans - acclamatissimi sui social e nell'ambiente, sia granata sia ultras - e i restanti gruppi della Maratona: occhiatacce che volano dalle balconate e a una lunga discussione prima di Torino-Milan (ecco perché abbiamo assistito al primo quarto d'ora senza tifo) sono parte di un elenco di episodi notati dalle migliaia di tifosi presenti in curva.
I TH: "Siamo tornati dove dobbiamo stare"Sarebbero rivolte agli Ultras Granata anche alcune parole che i Torino Hooligans hanno diffuso all'interno di "A modo nostro", la fanzine del gruppo distribuita fuori dallo stadio prima della gara contro la Roma: "Noi siamo i TH e siamo tornati dove da sempre dobbiamo stare, in Curva Maratona. La casa di ogni vero tifoso granata, un posto che, in quanto tale, non necessita di alcun permesso o autorizzazione per farne parte. Finiscano le chiacchiere e chi deve intendere, intenda".
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