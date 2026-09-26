C'è un dettaglio che a diversi tifosi non è passato inosservato prima del fischio d'inizio di Torino-Roma, ultima gara casalinga. Nei primi minuti di gara, al primo anello, un gruppetto di tifosi ha litigato animosamente e la situazione è sembrata particolarmente "calda". Il quadro non è fortunatamente degenerato, si è limitato a un acceso diverbio con toni particolarmente accesi. Ma chi erano quei tifosi? Una delegazione di Ultras Granata scesa dal secondo anello per confrontarsi con i Torino Hooligans, da quest'anno posizionati in Maratona.

Il litigio per la "pezza"

Divergenze tra gruppi

I TH: "Siamo tornati dove dobbiamo stare"

Oggetto del contendere? La "pezza" granata con la sigla del gruppo: TH. Un drappo che i gruppi organizzati del secondo anello non vorrebbero più veder comparire in curva, in linea con la decisione che quest'anno vede la curva grigia e spoglia. Si sarà notato, da inizio stagione: la Maratona non ha colori né bandiere, sulle grigie balconate dell'Olimpico Grande Torino campeggia unicamente lo striscione "Vattene". L'unica "pezza" che campeggia in curva, sorretta a mano e non affissa, è quella dei Torino Hooligans.Dietro al litigio dell'ultima gara contro la Roma ci sarebbe una situazione particolarmente tesa all'interno della curva granata. Non corre buon sangue tra i Torino Hooligans - acclamatissimi sui social e nell'ambiente, sia granata sia ultras - e i restanti gruppi della Maratona: occhiatacce che volano dalle balconate e a una lunga discussione prima di Torino-Milan (ecco perché abbiamo assistito al primo quarto d'ora senza tifo) sono parte di un elenco di episodi notati dalle migliaia di tifosi presenti in curva.Sarebbero rivolte agli Ultras Granata anche alcune parole che i Torino Hooligans hanno diffuso all'interno di "A modo nostro", la fanzine del gruppo distribuita fuori dallo stadio prima della gara contro la Roma: "Noi siamo i TH e siamo tornati dove da sempre dobbiamo stare, in Curva Maratona. La casa di ogni vero tifoso granata, un posto che, in quanto tale, non necessita di alcun permesso o autorizzazione per farne parte. Finiscano le chiacchiere e chi deve intendere, intenda".