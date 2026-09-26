E' cambiata la guida in panchina, ma non è cambiato lo status di Saul Coco all'interno dello scacchiere della Guinea Equatoriale. Il centrale nato a Lanzarote è stato impiegato 90 minuti dal nuovo ct Vincenzo Alberto Annese nel debutto contro la Repubblica Democratica del Congo valido per le qualificazioni della prossima Coppa d'Africa. Al numero 23 granata viene richiesto di mettere al servizio della squadra l'esperienza maturata in questi anni di Serie A, guidando i compagni di reparto. Il classe '99 ha risposto presente ma ciò non è bastato ad evitare la sconfitta per 2-0. Coco però è stato autore di una prestazione ordinata, priva di errori individuali e ha cercato anche la via della rete con un tiro dalla distanza, con il quale ha sporcato i guantoni del portiere congolese.

Coco colonna nella linea a 4 equatoguineana

Come undici schierato per fronteggiare la Repubblica Democratica del Congo l'allenatore italiano è ricorso al 4-4-2, posizionando il difensore del Toro come centrale di sinistra. Il suo compagno di reparto è Esteban Orozco, mentre ai loro lati si dispongono i terzini Marvin Anieboh e Charles Ondo. Annese non si è mai privato del numero 23 granata, che funge da punto di riferimento anche per i compagni. La Guinea Equatoriale ha fatto fatica nel crearsi potenziali occasioni offensive, mentre dietro il fortino ha retto abbastanza, ma si è dovuto arrendere al raddoppio della nazionale congolese, giunto al minuto 72. Dato che in precedenti uscite la squadra equatoguineana si è disposta anche con la difesa a 3, resta da vedere se lo schieramento tattico verrà proposto anche per il prossimo delicato impegno contro la Sierra Leone, previsto per lunedì 28 settembre alle ore 18:00, nel quale sarà importante non steccare e non commettere un passo falso.