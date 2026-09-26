La Serie C non si ferma mai, nemmeno durante la sosta delle Nazionali. Torna dunque l'appuntamento con Italia Granata dove andiamo ad analizzare gli impegni dei giocatori granata in prestito in questo weekend.

SERIE C

Il centrocampista classe 2005 è rimasto fuori dai convocati nelle ultime 3 gare a causa di un infortunio. Restano in dubbio le sue condizioni per il match che andrà in scena oggi alle 14:30 in casa della Giana Erminio.

Di Marco (Catania): Di Marco ha subito un grave infortunio al ginocchio e sta proseguendo il percorso di riabilitazione dopo l'operazione. Il suo rientro in campo arriverà tra molti mesi. Assente nella gara di domani alle 12:30 del suo Catania sul campo della Casertana.

Padula (Audace Cerignola): L'Audace Cerignola torna in campo oggi alle 17:30 sul campo del Picerno. Padula fin qui ha sempre giocato almeno qualche minuto in ogni partita. Si prospetta un inizio dalla panchina, per poi subentrare a gara in corso.

Gabellini (Forlì): Gabellini sta crescendo di fiducia e minutaggio, ma è ancora a caccia del suo primo gol in Serie C. Domani alle 14:30 il suo Forlì andrà in trasferta contro l'Ostiamare, club della famiglia De Rossi (Daniele proprietario e il padre Alberto presidente). Gabellini punta ad una maglia dal primo minuto, ma il ballottaggio con gli altri attaccanti frena le certezze.

Zaia (Pergolettese): Il terzino classe 2006 nella scorsa giornata è rimasto in panchina per la prima volta da inizio stagione, pur entrando nei minuti finali. Contro il Trento oggi alle 14:30 l'obiettivo è riprendersi la titolarità.

NAZIONALI

Non solo Serie C, perché tra i prestiti granata c'è un giocatore che è stato convocato nella sua Nazionale. Si tratta di Perciun, attualmente in prestito all'Ascoli, che oggi scenderà in campo con la sua Moldavia contro la Slovacchia alle 20:45. Una gara valida per la prima giornata del girone 3 della League 3 di Nations League. Il centrocampista classe 2006 ha già totalizzato 11 presenze con la Moldavia maggiore nonostante la giovane età e ora il percorso di crescita passa anche dalla Nazionale.