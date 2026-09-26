Oggi, 26 settembre 2026, c’è un soffio speciale sulle candeline in casa Torino. Diego Mascardi compie 20 anni, ed è quasi impossibile non guardare a questo traguardo come all'inizio ufficiale di una bellissima favola sportiva. Un traguardo anagrafico importante per il portiere del Torino, che in questa prima parte di stagione sta vivendo mesi intensi e ricchi di emozioni. L'estate appena trascorsa sembrava già scritta per portarlo lontano: il passaggio dalle giovanili dello Spezia alla Serie A, lo sguardo ambizioso di mister Ignazio Abate che scommette su di lui, l'impatto travolgente nel ritiro estivo. Poi sono arrivati il debutto in Coppa Italia contro la Carrarese e quella prima volta all'Olimpico contro il Milan, in cui il peso della maglia granata si è fatto sentire.

Dagli ostacoli dell'infanzia alla favola con il Torino

Chi lo vede oggi svettare tra i pali, con una struttura fisica imponente (1,98 metri d'altezza) e una sicurezza da veterano, scorge l'immagine del portiere moderno perfetto. Ma dietro i guanti e la divisa da gioco c’è la storia di un ragazzo che ha saputo attendere e lottare. Forse non sapete che il destino di Diego ha dovuto superare una prova di quelle che piegano la volontà. Durante gli anni della sua prima formazione calcistica, un problema di crescita articolare alle ginocchia lo costrinse a un lunghissimo stop: quasi un anno intero lontano dal campo, a guardare i compagni giocare. Un periodo difficile affrontato con grande forza di volontà e lavoro atletico, che ne ha temprato il carattere rendendolo mentalmente molto solido già prima dell'arrivo nel calcio che conta.

Il lungo stop, i miti d'Oltremanica e quel filo invisibile con la storia granata

Forse non sapete che quando Diego guarda un campo da calcio, non vede solo ventidue uomini e un pallone, ma una tela su cui disegnare il futuro. Come raccontato durante la sua presentazione al Torino, il suo punto di riferimento internazionale è David Raya, l'estremo difensore dell'Arsenal e della nazionale spagnola, da cui ruba con gli occhi il coraggio nelle uscite e quella disinvoltura quasi sfrontata nel giocare il pallone con i piedi. Ma appena sbarcato all'ombra della Mole, Mascardi ha chiesto di immergersi nella memoria del Grande Torino, cogliendo subito un legame romantico con le sue radici: fu proprio lo Spezia dei Vigili del Fuoco, la squadra della sua città, a battere gli Invincibili nel Campionato del 1944. Un filo invisibile che da sempre univa il suo passato al suo presente.

A vent'anni il mondo è un orizzonte spalancato. Tra parate decisive, la fiducia di una piazza esigente e il calore dei tifosi che già ne intonano il nome, Diego Mascardi festeggia il suo giorno più bello con le mani ben salde sul proprio destino. Buon compleanno, Diego: il futuro granata è nelle tue mani.