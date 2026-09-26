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Nuovo giorno, nuove partite delle Nazionali e altri granata pronti a scendere in campo in giro per l’Europa. La sosta terrà il Toro lontano dalla Serie A ancora per più di due settimane, ma nel frattempo resta alta l’attenzione sulle avventure dei giocatori convocati dalle rispettive selezioni. Oggi saranno ben sei gli uomini di Ignazio Abate impegnati: Ismajli con l’Albania, Vlasic con la Croazia, Patterson con la Scozia, Rodriguez e Comert con la Svizzera e Ilkhan con l’Under 21 della Turchia. Una giornata ricca di appuntamenti, dunque, con diversi granata chiamati a ritagliarsi spazio e minuti con le proprie Nazionali. Approfondiamo insieme il programma odierno, con la presentazione partita per partita.

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