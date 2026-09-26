Si può parlare di rimpianto granata per Alessandro Romano? Sì, ma non è colpa del Toro. Il centrocampista ha iniziato molto bene la stagione con la maglia del Cagliari, mettendosi in mostra con un gran gol e trovando anche l'esordio in Nazionale. A Torino c'è chi oggi guarda il suo rendimento con un pizzico di rammarico. Il motivo? Poco più di un anno fa, a giugno del 2025, Romano è stato davvero a un passo dal vestire la maglia granata.

Quando per qualche ora è stato giocatore granata

Il ripensamento della Roma

C'è di più, per qualche ora il centrocampista è stato virtualmente un giocatore del Toro. Riavvolgiamo il nastro fino a quell'estate, quando la Roma aveva bisogno di plusvalenze entro il 30 giugno per questioni Uefa. E così, negli ultimi giorni del mese, i granata hanno bussato alle porte del club capitolino per proporre una soluzione che avrebbe fatto comodo a entrambi. Quale? Comprare Alessandro Romano e Federico Terlizzi a titolo definitivo per un pacchetto intorno ai sei milioni di euro.La Roma accetta, ma in casa giallorossa si aprono ore di riflessione. La proposta di Vagnati è allettante, permetterebbe di capitalizzare subito ed evitare sanzioni dalla Uefa. Ma vorrebbe dire privarsi di un giocatore di grande talento che - fa sapere al club - vorrebbe prima misurarsi in ritiro con Gasperini. La Roma decide così di tornare sui suoi passi, rispedendo al mittente l'offerta del Toro e trattenendo Romano, almeno per il ritiro. La stagione non va però come previsto per il centrocampista, che a gennaio si trasferisce in prestito in Serie B. Al rientro alla base la Roma sceglie di monetizzare, destinazione Cagliari. E la scelta, al momento, sta premiando i sardi.