Dopo un avvio di stagione intenso per il vivaio granata, il programma del settore giovanile maschile si riduce sensibilmente in questo fine settimana. Complice la sosta delle nazionali che ferma i tornei maggiori, il palcoscenico del weekend sarà interamente dedicato al biennio dei Giovanissimi. Per le compagini dell’Under 15 e dell’Under 16 è tempo di affrontare la 3ª giornata del girone, un turno che vedrà entrambe le selezioni impegnate in una doppia, insidiosa trasferta in Lombardia. Andiamo dunque a scoprire nel dettaglio gli impegni, gli orari e i temi che attendono i giovani torelli sul campo della Cremonese.

Under 15: servono risposte contro la Cremonese

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 20: Alessandro Moriello, Luca Repetti in action during the Under 15 match between Torino U15 and Genoa U15 at centro sportivo Robaldo on September 20, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Alessandro Avezza via Toro News)

Ad aprire il programma della domenica saranno i ragazzi del 2012 guidati dal tecnico Fabio Rebuffi. Per l'Under 15 granata l'inizio di campionato non è stato dei più semplici, rendendo necessario un cambio di marcia immediato per muovere la classifica e ritrovare fiducia nei propri mezzi. La trasferta a Cremona rappresenta un vero e proprio banco di prova di carattere: di fronte ci sarà l'ostica formazione grigiorossa reduce da una vittoria (in casa contro Bologna) e una sconfitta (in trasferta a Cesena). Dalla squadra di Rebuffi ci si aspetta una prestazione di spessore con la speranza di trovare maggiore lucidità sotto porta e continuità nei novanta minuti per portare a casa un risultato positivo.

Cremonese-Torino, domenica 27 settembre, ore 13:00, c.s. "Giovanni Arvedi" Cremona (CR)

Under 16: a Cremona per dare continuità e un segnale forte

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 20: Panfilo Partemi, Giacomo Fiore and Francesco Romanucci in action during the Under 16 match between Torino U16 and Genoa U16 at centro sportivo Robaldo on September 20, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Alessandro Avezza via Toro News)

A seguire scenderà in campo la selezione Under 16 allenata dal mister Vegliato. I granata hanno dimostrato sprazzi di ottimo calcio e carattere nelle prime due uscite stagionali, ma serve ora una prova di maturità completa per confermare le proprie ambizioni nelle zone alte della classifica. La gara contro la Cremonese non va sottovalutata: nonostante le due sconfitte nelle in questo inizio di campionato, i padroni di casa sono sempre un cliente scomodo, capace di chiudersi e ripartire con velocità. Per i ragazzi di Vegliato l'obiettivo principale sarà quello di gestire i ritmi della partita fin dal primo minuto, cercando un successo esterno che darebbe una spinta importante morale.

Cremonese-Torino, domenica 27 settembre, ore 15:00, c.s. "Giovanni Arvedi" Cremona (CR)