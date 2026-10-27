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Moreno Longo a Toro News

L'ultimo allenatore ad aver vinto uno scudetto Primavera con il Torino, l'ultimo ad aver allenato il Como prima di Fabregas. Nonché un personaggio di grandissima rilevanza nella storia granata: in esclusiva a Toro News, l'ex giocatore e allenatore granata Moreno Longo ha commentato il momento del Torino, ripercorrendo le pagine della propria vittoriosa storia con la Primavera granata.

Moreno, che Torino sta nascendo? “È un Torino all’inizio di un nuovo percorso. Secondo me Petrachi ha fatto davvero un ottimo lavoro, perché ha voluto mettere un allenatore che sa dare un’identità precisa ad una squadra. Allo stesso tempo gli ha messo a disposizione del materiale che possa rispecchiare le sue caratteristiche. Si è cercato di riformare l’intenzione del Torino: un allenatore e un parco giocatori che insieme possano valorizzare il capitale dei giocatori stessi”.

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