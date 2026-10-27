Il Como non è imbattibile. Però è molto difficile da battere. Da questa considerazione, con solo quattro giorni tra una partita e l'altra, i ragionamenti di Ignazio Abate dovranno andare in una direzione ben precisa. Con due strade percorribili. “Ci sono tante valutazioni da fare, bisogna capire tanto del percorso dei ragazzi. Manderò in campo la squadra migliore, quella che mi dà garanzie”, aveva dichiarato Abate alla vigilia di Torino-Monza, in riferimento alla gestione di due partite ravvicinate. E il discorso si può riportare anche per il turno infrasettimanale.

Pressing alto e partita a viso aperto

Baricentro basso e difesa chiusa: un'opzione di Abate per Torino-Como

Da una parte c'è l'esperienza passata: nelle ultime tre gare, il Torino ha dimostrato di saper impostare un match anche con l'idea di tenere, per lo più, il pallino del gioco, puntando a riconquistare quanto prima il pallone. Questo è successo contro il Monza: per far fronte al pressing di Juric, Abate ha usato la stessa tecnica. Con marcature uomo su uomo, i granata sono stati in grado di arginare le offensive lombarde. Contro il Como, naturalmente, il discorso è diverso. Resta però una possibilità per Ignazio Abate, a maggior ragione visti i pochi giorni a disposizione per preparare la gara. Se il tecnico granata sceglierà di affrontare Fabregas a viso aperto, certamente sarà una partita di calcio divertente.Dall'altra parte, per Abate c'è un'altra considerazione: dove ha sofferto il Como? "In quanto a punto di debolezza, il Como fa un po' di fatica contro le difese ben schierate. Quando il Sassuolo si chiudeva, il Como faceva fatica a trovare il buco. Anche contro la Roma si è visto. Il punto debole è questo",. Questa è l'altra possibilità del tecnico granata: abbassare il baricentro, strutturare e compattare la difesa. Certamente si avrebbe una partita meno divertente, con un Torino più improntato al pareggio. Seguendo questa tecnica, i granata dovranno trovare la risposta a una domanda: quanto tempo si può resistere alle offensive di Nico Paz e compagni? Un dubbio del quale Abate terrà conto per scegliere l'andamento di Torino-Como.