Il Toro si prepara a tornare in campo all’Olimpico Grande Torino per affrontare il Como alle 20:45, nel turno infrasettimanale di Serie A. La squadra di Ignazio Abate arriva alla sfida con grande entusiasmo, dopo le vittorie contro Udinese, Parma e Monza, e punta a prolungare la striscia positiva centrando il quarto successo consecutivo in campionato. Dall’altra parte ci sarà il Como di Cesc Fabregas, reduce da tre vittorie consecutive tra campionato ed Europa e intenzionato a confermare il proprio ottimo momento. Ecco dove vedere la gara in diretta Tv e in streaming.

Dove vedere Torino-Como in TV e streaming

Torino-Como sarà trasmessa da, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un Timvision Box o ad un dispositivo Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre visibile anche sue si potrà quindi accedere ai canali di Sky Sport se dotati di un abbonamento.

Grazie a Dazn sarà possibile vedere Torino-Como in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. Su Sky la diretta streaming dell'evento sarà possibile grazie a Sky Go oppure a Now Tv.

Diretta testuale anche su Toro News

Come nelle scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta. Per leggere tutti gli aggiornamenti di Torino-Como basteràma anche tramite ilcon tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.