Genova e Milano, rossoblù e nerazzurri: le iniziative del tifo organizzato granata per sostenere in trasferta il gruppo di Ignazio Abate
La probabile formazione del Toro contro il Como (VIDEO)
La contestazione nei confronti della società continua, ma intanto il gruppo di Abate ha risposto sul campo con grinta e presenza. La volontà del tifo organizzato è dunque quello di sostenerlo, seguendolo anche in trasferta. Per questo motivo, la Curva Maratona ha chiamato in adunata gli altri tifosi del Torino: il 13 dicembre si gioca a Milano contro l'Inter, una delle squadre più forti del campionato che nell'ultimo precedente di Serie A al Meazza ha travolto il Torino di Baroni alla prima giornata con un nettissimo 5-0. Il Toro sembra molto cambiato da allora, e il tifo granata vuole seguirlo all'ombra del Duomo: la partenza sarà alla stazione di Torino Porta Nuova alle 10:45, con treno di ritorno previsto per le 19:14 da Milano Centrale.
Anche i TH chiamano i tifosi a raccoltaIniziativa simile è quella proposta dai Torino Hooligans, che oltre alla trasferta di Milano hanno chiamato a raccolta i tifosi anche per quella di Genova, il 6 dicembre. Al Ferraris si gioca alle 12:30, per l'occasione si è deciso di partire in pullman verso la Liguria, con le info sugli spostamenti reperibili tramite il numero disposto sull'annuncio. L'obiettivo è di farsi sentire e di sostenere un gruppo che, proprio per le difficoltà previste nel proprio percorso, ha deciso di credere in sé stesso e nella propria crescita. Il tifo granata, in questo senso, vuole esserci.
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