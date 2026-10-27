La contestazione nei confronti della società continua, ma intanto il gruppo di Abate ha risposto sul campo con grinta e presenza. La volontà del tifo organizzato è dunque quello di sostenerlo, seguendolo anche in trasferta. Per questo motivo, la Curva Maratona ha chiamato in adunata gli altri tifosi del Torino: il 13 dicembre si gioca a Milano contro l'Inter, una delle squadre più forti del campionato che nell'ultimo precedente di Serie A al Meazza ha travolto il Torino di Baroni alla prima giornata con un nettissimo 5-0. Il Toro sembra molto cambiato da allora, e il tifo granata vuole seguirlo all'ombra del Duomo: la partenza sarà alla stazione di Torino Porta Nuova alle 10:45, con treno di ritorno previsto per le 19:14 da Milano Centrale.

Anche i TH chiamano i tifosi a raccolta

Iniziativa simile è quella proposta dai Torino Hooligans, che oltre alla trasferta di Milano hanno chiamato a raccolta i tifosi anche per quella di Genova, il. Al Ferraris si gioca alle 12:30, per l'occasione si è deciso di partire in pullman verso la Liguria, con le info sugli spostamenti reperibili tramite il numero disposto sull'annuncio. L'obiettivo è di farsi sentire e di sostenere un gruppo che, proprio per le difficoltà previste nel proprio percorso, ha deciso di credere in sé stesso e nella propria crescita. Il tifo granata, in questo senso, vuole esserci.