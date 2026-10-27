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I ballottaggi ruolo per ruolo di Torino-Como

Il Toro si appresta ad affrontare il Como nel turno infrasettimanale di Serie A con l’obiettivo di dare continuità alle tre vittorie consecutive ottenute contro Udinese, Parma e Monza. Ignazio Abate sembra intenzionato a ripartire dalle certezze delle ultime uscite, ma l’assenza di Mandragora obbliga il tecnico a ridisegnare il centrocampo. Non è però l’unico dubbio in vista della gara contro i lariani: restano aperti anche i ballottaggi in difesa e in attacco, con tre situazioni da monitorare fino alle scelte definitive.

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