Dal duo Gineitis-Bragança agli outsider: Abate deve sciogliere gli ultimi dubbi prima del Como

Andrea Novello
Copertina video Gazzetta MLS, gol su punizione di seconda con otto portieri

MLS, il gol su punizione di seconda con... otto "portieri" (VIDEO)

I ballottaggi ruolo per ruolo di Torino-Como

Il Toro si appresta ad affrontare il Como nel turno infrasettimanale di Serie A con l’obiettivo di dare continuità alle tre vittorie consecutive ottenute contro Udinese, Parma e Monza. Ignazio Abate sembra intenzionato a ripartire dalle certezze delle ultime uscite, ma l’assenza di Mandragora obbliga il tecnico a ridisegnare il centrocampo. Non è però l’unico dubbio in vista della gara contro i lariani: restano aperti anche i ballottaggi in difesa e in attacco, con tre situazioni da monitorare fino alle scelte definitive.

Torino FC v AC Monza - Serie A 2026/27

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