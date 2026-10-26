Il Torino è in stato di grazie, soprattutto dopo le tre vittorie consecutive. Di fronte, però, ora avrà il Como: una squadra che negli ultimi anni fa molta paura. E anche gli uomini di Fabregas sono molto, molto in forma. Martedì 27 ottobre, nel turno infrasettimanale, va in scena Torino-Como. A partire dalle 20:45 al via la gara tra Torino e Como allo stadio Olimpico Grande Torino. Come arrivano i lariani alla nona giornata di Serie A? Scopriamo la situazione del Como, punti di forza e di debolezza grazie al collega che segue sempre da vicino la squadra lombarda. Si tratta di Alessio Lamanna, giornalista che segue il Como per Calciocomo.it e Radio Sportiva, che noi ringraziamo per essersi concesso ai nostri microfoni e per averci presentato il prossimo avversario del Toro.

Buongiorno Alessio, come arriva il Como alla partita contro il Torino? "Ci arriva bene, senza dubbio. Dopo le tre vittorie molto pesanti e consecutive arriva in un momento d'oro. Sono tre vittorie diverse, paradossalmente quelle in campionato sono state più sofferte rispetto a quella contro il Manchester United. Il Como è riuscito a gestire tutte e tre le partite, giocate in maniera diversa, con motivazioni diverse. Sia a Firenze sia con il Sassuolo sono arrivati tre punti molto preziosi".

Fabregas ha parlato di stanchezza: sarà un tema? "Già nelle ultime partite le rotazioni dovrebbero aver sistemato le cose. Nico Paz è stato in panchina contro il Sassuolo, Baturina lo stanno dosando e forse non è neanche al 100%. Lui non ha un carico eccessivo sulle gambe a livello di minutaggio. Ramon è subentrato nel secondo tempo... Il problema sono gli infortuni, che rendono corta una rosa già di per sé corta. Chalobah, Diao e Kean sono fuori. Vediamo se quest'ultimo riuscirà a recuperare in extremis, ma è difficile. Jesus Rodriguez è fuori a lungo. Fabregas sta cercando di trovare nuove risorse nella rosa, però la coperta non è lunghissima. Il problema più che la stanchezza fisica è quella mentale, oltre agli infortuni".

Si aspetta del turnover o per queste ragioni il Como non lo può fare? "Un po' per questo, un po' perché l'ha già fatto. Nico Paz e Baturina me li aspetto titolari. I dubbi potrebbero essere su Douvikas, ma non ci sono molte alternative, se non qualche falso nueve. Potrebbe recuperare Liberali, aggiungendo opportunità in quella zona del campo. In mediana, al netto dell'esperimento Ricci, che non mi ha entusiasmato, credo che ci sarà il solito ballottaggio a tre Perrone-Da Cunha-Milla. Probabilmente resterà fuori il primo. In difesa c'è incertezza sui terzini, soprattutto a sinistra con il ballottaggio Valle-Kaiki. Come centrali mi aspetto Ramon e Kempf. In porta attenzione a Sanchez".

Come sta andando Ricci? "È un giocatore che ha delle qualità, è duttile, può fare anche la mezz'ala più avanzata. Fino ad adesso l'ho sempre visto un po' sul 5.5. Non particolarmente coraggioso, molto scolastico. Gli manca quella marcia in più. Al momento il suo ruolo di quarto mediano non è cambiato".

Il punto di debolezza e il punto di forza del Como. "Il punto di forza che sto vedendo quest'anno è la mentalità. Non mi aspettavo una squadra che riuscisse in questo periodo ad avere una media punti superiore a 2. Non è scontato con una rosa ristretta e tre competizioni. La mentalità mi stupisce molto. Anche in una partita come quella contro il Sassuolo puoi innervosirti, invece il Como resta calmo e cerca soluzioni. Il punto forte a livello di giocatori è Nico Paz, insieme a Douvikas e Baturina: è il reparto che spaventa tutti. Forse, in quanto a punto di debolezza, il Como fa un po' di fatica contro le difese ben schierate. Quando il Sassuolo si chiudeva, il Como faceva fatica a trovare il buco. Anche contro la Roma si è visto. Il punto debole è questo".