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L'Abate profetico

Ci sono dichiarazioni che, riascoltate dopo una partita, acquistano tutto un altro peso. Parole pronunciate in conferenza stampa, valutazioni sul momento di un giocatore, segnali colti in allenamento. Poi arriva il campo, e qualcosa si incastra. È quello che sta succedendo con Abate, protagonista di una serie di intuizioni che fanno quasi pensare a una profezia. Simeone, Fitz-Jim, Vlasic e Belgahli: prima la fiducia del tecnico, poi i gol. Quattro storie che si intrecciano e raccontano un allenatore capace di leggere il momento dei suoi uomini. E mentre il campo conferma alcune delle sue sensazioni, anche la gestione di Perri racconta la stessa filosofia: aspettare, lavorare e credere nella crescita.

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