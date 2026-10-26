Voltata subito pagina dopo gli impegni in campionato, per la Primavera guidata da Francesco Baldini è già tempo di tuffarsi in Coppa Italia. Martedì 27 ottobre, con calcio d’inizio fissato alle ore 15:00, i granata scenderanno in campo al Robaldo per affrontare il Bari nel match ad eliminazione diretta valido per i trentaduesimi di finale del torneo. Un appuntamento da non fallire per inaugurare al meglio il cammino in coppa nazionale e regalare continuità al momento di forma della squadra.

Esordio in Coppa per la Primavera: il Toro ospita il Bari con voglia di continuità

Il Toro arriva a questa sfida dopo la dispendiosa sfida con il Sassuolo in campionato. I ragazzi di Baldini hanno messo in campo in Emilio una prova di cuore: sotto nel punteggio e in inferiorità numerica per via dell'espulsione di Carrascosa rimediata nel primo tempo, i granata non hanno mai smesso di crederci, arrampicandosi fino al 2-2 finale agguantato in extremis grazie alla prima rete stagionale di Banse. Un punto d'oro che ha confermato la tenuta mentale e la garra di un gruppo che sta iniziando a trovare la propria dimensione anche nelle difficoltà.

Voglia di Coppa: il Torino Primavera ospita il Bari al Robaldo nei trentaduesimi di finale

La Coppa Italia rappresenta, inoltre, una ghiotta occasione di riscatto rispetto alla passata stagione, terminata con l'amaro in bocca per i ragazzi di Baldini. Un anno fa, infatti, il cammino del Torino si è fermato prematuramente ai sedicesimi di finale: dopo aver superato agevolmente l'ostacolo Pescara nel primo turno, la formazione granata è caduta a sorpresa tra le mura amiche di Orbassano da un Parma già lanciatissimo, dicendo addio alla competizione in prima battuta. Un precedente che sarà utile a Luongo e compagni per evitare cali di tensione. Di fronte ci sarà un Bari voglioso di ribaltare i pronostici e piazzare la sorpresa. La formazione pugliese milita attualmente nel campionato di Primavera 2, dove occupa il settimo posto in classifica a quota 9 punti, mantenendosi a sole due lunghezze di distanza dalla zona playoff. Nonostante la differenza di categoria, i biancorossi si presentano a Torino senza nulla da perdere, pronti a mettere in difficoltà la formazione granata e giocarsi il passaggio di turno. I granata per contro hanno voglia di mettere in campo la continuità ritrovata e di dare il massimo per andare avanti in una competizione a cui da sempre il Toro tiene molto. Certo, Baldini dovrà anche pensare al turnover: domenica c'è il derby della Mole e quindi la gestione delle forze sarà fondamentale.