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IL WEEKEND

Il settore giovanile granata regala, ancora una volta, gioie e rammarichi. Iniziando dai match più importanti: l'Under 18 alle prese con un periodo difficile si regala un pareggio in rimonta nel derby al Robaldo, tornando finalmente a esultare e mettendo un punto a capo per il proseguo della stagione. Continuando con le buone notizie, l'Under 16 è l'unica squadra a vincere, i ragazzi di Vegliato non si fermano più e dopo il derby schiantano il Modena per 6-0. Stesso avversario ma non stesso risultato per i colleghi di un anno in meno, che sempre contro il Modena al Robaldo si fermano per 2-2. Disastro, invece, per l'Under 17 che perde uno scontro nei bassifondi con la Virtus Entella ed ora è ultimo nel girone. Di seguito i risultati, le partite e le classifiche di tutte le partite, annata per annata.

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