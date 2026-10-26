Renzi, Mattarella e la testata di Marquez: quando il Toro vinceva 4 partite di fila... (VIDEO)

Finora Giuseppe Collu ha arbitrato soltanto due partite del Torino: una è stata vinta, l’altra persa. Il bilancio è dunque in perfetto equilibrio, in attesa di domani, quando il fischietto di Cagliari dirigerà per la terza volta i granata. Appuntamento alle 20:45, all’Olimpico Grande Torino, per la sfida contro il Como.

Due precedenti, l’ultimo tra le polemiche

Il primo incrocio risale al 23 aprile 2025 e sorride al Torino. Nella gara valida per la trentatreesima giornata della Serie A 2024-2025, i granata superarono l’per 2-0 grazie alle reti di Adams e Dembele. Tre punti importanti con il Toro che salì al decimo posto in solitaria. In quell’occasione la direzione di Collu non sollevò particolari discussioni: nessun episodio dubbio in area di rigore e una partita condotta senza grandi difficoltà.

Ben diverso il ricordo dell’ultimo precedente, con il Parma vittorioso per 2-1 al Tardini contro il Toro di Baroni. Il gol da applausi di Ngonge non bastò ai granata per evitare la sconfitta, maturata al termine di una gara in cui alcune decisioni arbitrali alimentarono le proteste. Nel mirino finirono soprattutto tre episodi: il rigore concesso al Parma, il tocco di mano di Asllani, giudicato non punibile, e un calcio d’angolo negato ad Aboukhlal. La squadra emiliana conquistò la sua prima vittoria in campionato, mentre il Torino lasciò il campo con più di un motivo di recriminazione.

Domani Collu ritroverà i granata per la terza volta in carriera. Il bilancio resta in parità, ma l’ultimo incrocio ha lasciato una scia di polemiche. Contro il Como, l’arbitro sardo sarà chiamato a dirigere una sfida nella quale i precedenti non passano certo inosservati.