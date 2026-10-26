Si può parlare di caso, di destino o di semplice coincidenza. Fatto sta che la settimana è quella di Halloween e il Torino si trova di fronte a uno degli incubi della scorsa stagione: il Como di Cesc Fabregas. Domani sera, martedì 27 ottobre alle 20.45, i granata tornano ad affrontare i lariani con il ricordo di due sconfitte pesantissime: il 5-1 incassato in casa e il 6-0 rimediato sulle rive del lago. Due risultati difficili da dimenticare, che tornano alla mente a pochi giorni dalla notte delle streghe. Per il Toro è arrivato il momento di voltare pagina e dimostrare di aver imparato dagli errori del passato.

Vlasic per scacciare gli spettri

Il gruppo dovrà seguirlo, il faro Vlasic avrà il compito di accendere la luce

Nelle due sfide della scorsa stagione, l’unico gol granata porta la firma di Nikola, a segno per il momentaneo 1-1 nella gara casalinga. Nella ripresa, però, ilha dilagato con altre quattro reti, trasformando la partita in una disfatta. Il croato è rimasto così l’unico giocatore del Torino a trovare la porta contro la squadra di Fabregas nello scorso campionato., forte del gol ritrovato nell’ultima gara contro il: la rete può dargli fiducia, ma la squadra ha bisogno soprattutto della sua personalità e della capacità di trascinare i compagni nei momenti di difficoltà.Per evitare che la storia si ripeta, servirà una prova convincente da parte di tutto il gruppo. Gli errori dello scorso anno non dovranno condizionare la squadra che sarà chiamata a rispondere sul campo senza lasciarsi frenare dai precedenti. Il richiamo a Halloween e ai fantasmi del passato fa da cornice alla vigilia, ma per cambiare il finale serviranno concretezza e attenzione. Vlasic può indicare la strada, dando continuità ai segnali mostrati contro il Monza e assumendosi le responsabilità di un leader. Il Torino avrà così l’occasione di riscattarsi dalle gare più amare della passata stagione e dimostrare che, questa volta, l’incubo Como può essere superato.