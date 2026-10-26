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Chi schierare e chi evitare al Fantacalcio

Due squadre in grandissima forma: da una parte un Torino che arriva da tre vittorie consecutive, dall'altra un Como più che mai pericoloso. Vietato cambiare troppo per i granata allo stadio Olimpico Grande Torino, che pure dovranno far fronte a un'assenza importante. Come la scorsa giornata, e come sarà per tutto il campionato, noi di Toro News vi diamo consigli su chi schierare al Fantacalcio. Nella gara che vedrà sfidarsi Torino e Como a partire dalle 20:45 di martedì 27 ottobre, scopriamo chi sono i giocatori da schierare assolutamente e quelli da evitare tra le fila dei granata grazie ai consigli di Antonio Giordano, giornalista e pagellista di Fantacalcio.it.

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